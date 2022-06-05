研究: 亞裔睡眠不足比例高於白人

亞裔睡眠不足的比例高於白人或西裔。 (Unsplash/ Isabella and Zsa Fischer)

【爾灣市訊】三分之一的美國成年人睡眠不足，而亞裔 受到睡眠障礙困擾的比例更高達37.5%，爾灣加州大學（UC Irvine）醫學院的李宣旼（Sunmin Lee）教授，正展開一項有關睡眠與健康的長期研究，以進一步了解華裔 、韓裔、及越裔人口的睡眠和健康，如何受到移民相關壓力的影響。

由美國國家衛生研究院撥款進行的亞裔睡眠與健康研究，是第一個針對亞裔睡眠健康展開的長期醫學研究。相對於美國各族裔，目前非常缺乏關於亞裔睡眠質量的研究數據。這個項目將探究移民及相關壓力，對亞裔睡眠品質和健康的影響，研究結果將有助於引導未來在亞裔社區開展改善睡眠健康的計畫。

根據初步研究顯示，亞裔睡眠不足的比例高於白人或西裔，亞裔年長者患睡眠呼吸中止症的比例，也高於其他族裔，而睡眠不足可能導致生產力下降、交通事故、職業傷害、肥胖、糖尿病、心臟病等後遺症，是危害健康的主要因素之一。

爾灣加大 的研究團隊目前正在徵求居住在橙縣及洛杉磯縣的華裔、韓裔、及越裔志願者，參與研究的資格是30歲以上，在兩年中能與研究團隊會面至少四次完成問卷調查，研究期間需配帶記錄睡眠的腕錶14個晚上，並提供個人血液樣本，參與研究的志願者可獲得高達150元的獎金，以及有關睡眠、血糖、膽固醇、血壓及心血管疾病風險指標的個人健康報告。

有意參加睡眠與健康研究的志願者，可與負責華裔社區的研究助理張大為(Derek Chang)連繫，他的電話(949) 357-0402，電郵[email protected]。