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疫情升 多地重啟室內口罩令

編譯組／綜合報導
新冠疫情升溫，加州部分地區重啟室內口罩令。（記者劉先進／攝影）
新冠疫情升溫，加州部分地區重啟室內口罩令。（記者劉先進／攝影）

加州新冠確診人數近來突然大增，13個縣已經進入聯邦疾管中心（CDC）認定的感染高風險狀態，因此阿拉米達（Alameda）等地已經恢復室內口罩令，南加各地雖然增加幅度不大，但是如果繼續攀升，未來也有可能列入高風險區。

疾管中心認定的新冠高風險區為，舊金山灣區的Santa Clara、Sonoma、Solano、Marin與酒鄉納帕(Napa)，沙加緬度谷區的Sacramento、Placer、Yolo、El Dorado，以及Monterey、Mendocino、San Benito、Del Norte等北加縣份。

南加各縣的感染人數雖然還沒超過高風險的門檻，但以洛杉磯縣為例，每十萬人的住院人數已達5.3人，較上周增加18%，如果增加幅度不變，可能再過幾周就會進到高風險區。

公衛專家認為，加州已經經歷過各式各樣的防疫措施，配戴口罩是當中爭議最小，而且最不麻煩的，因此面對傳染風險日增，就算民眾所在區域還未宣布室內口罩令，為了自保最好還是恢復配戴口罩的習慣。

阿拉米達縣是加州最早決定恢復室內口罩令的地區，因為傳染率已經高達每十萬人354人確診，較5月中旬增加了20%。自6月3日起，包括屋崙國際機場（Oakland International Airport）、戲院、餐廳、酒吧等室內場所都需要配戴口罩，包括計程車在內的大眾運輸工具也都需要配戴口罩。

K-12學校因為就快放暑假，因此不會納入口罩令範圍，但是夏令營等活動還是需要配戴，自有衛生局的柏克萊市則是早已下令轄內學校恢復口罩令。另外，部分情況下也可以免戴口罩，例如游泳、健身，或是接受不能戴口罩的醫療行為。部分室內現場演出也不受阿拉米達口罩令的限制，不能配戴口罩的禮拜活動也不受限。

口罩 加州 南加

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