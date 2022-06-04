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竊賊一個晚上連搶三店鋪 亞市商業盜竊頻繁

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞近日商業盜竊案件頻發，讓業者頭疼。（警方提供）
亞凱迪亞近日商業盜竊案件頻發，讓業者頭疼。（警方提供）

亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起入室盜竊和商業盜竊，還有汽車盜竊，其中商業盜竊案件頻發，讓業者頭疼。亞市警局提醒民眾要保管好個人財物加強鄰里守望。

5月22日西野商場的Brow Art店鋪發生一起商業盜竊案。該店員工注意到前台的平板電腦在前一天晚上某個時候被偷了。5月23日盜賊更是一晚上偷了三家，在當天早上6時50分，位於南Baldwin大道1045號的Beef Noodles員工發現盜竊，警方調查發現在前日晚當地有三家店鋪被盜。監控顯示一名身穿深色連帽運動衫的男性嫌疑人砸碎店鋪玻璃，隨後拿著錢財逃走。

一名亞市華人餐廳業者表示，現在治安狀況不好，除了多安裝攝像頭，就是不留錢在店裡，但是奈何盜賊看到什麼都會偷，之前有鄰居店裡的收銀機直接被抱走。

盜竊物品也是五花八門，5月25日上午，位於Peck路5635號的Sunny Int'l Logistics物流公司發生盜竊，監控錄像顯示一名男性嫌疑人駕駛一輛U-Haul運輸卡車，從商業停車場偷走了60個物流打托盤（Pallet）。嫌犯是一名西裔，頭髮短而黑且面部有毛髮。

5月26日，東St. Joseph路126號的Premier Van Lines發生車輛盜竊。工作人員發現有人進入公司的麵包車，並偷走車上許多工具。目前尚不清楚嫌疑人如何進入車輛，因為車子沒有強行進入的跡象。

當天上午11時31分，西野商場的Law Divine店鋪發生盜竊。監控錄像捕捉到嫌疑人偷竊多個設計師手袋。嫌疑人是一名非裔男性，大約25歲，留著長辮子，穿著黑色T恤牛仔褲，臉上戴著口罩

而民宅最近主要是車輛盜竊，5月24日凌晨2時14分，位於西Huntington大道1100號街區民宅發生車輛盜竊。一名目擊者看到兩名嫌疑人闖入他的車輛，隨後警方找到嫌疑人，嫌疑人在步行逃離時，警方逮捕一名29歲來自康普頓的女嫌疑人，並發現她和附近發生的另一起車輛盜竊案有關。目前這名嫌疑人被關在亞市監獄。在當天的上午9時，位於Murietta大道800號街區一戶民宅發生汽車盜竊，受害人發現有人在前日晚上進入她未上鎖的車輛，偷走墨鏡和各種文書。

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