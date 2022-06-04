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南加好乾旱 節省戶外用水：廢水灌溉植物、泳池加蓋減少蒸發

編譯組／綜合報導
南加居民減少戶外用水的方法之一就是善用grey water澆灌植物。（Getty Images）
南加居民減少戶外用水的方法之一就是善用grey water澆灌植物。（Getty Images）

面對前所未有的旱情，南加民眾該如何節水？洛杉磯時報整理了以下須知，關鍵還是節省戶外用水：

1，節水最高目標是每日少用35%的水。以南加州大都會水務局的供應區來看，每人每天用水量在125加侖，節水的最理想狀態是省下35%的水，也就是讓每人每天只用80加侖的水。

2，室內的用水不受限制，只要盡量節約就好，因此淋浴、烹調、洗衣等等都盡量在室內完成。「戰鬥澡」也許是個選擇。傳統的淋浴持續約八分鐘，但是海軍的戰鬥澡是將開啟水龍頭的時間縮短在30秒內，一般民眾雖然不必那麼嚴格，但縮短淋浴時間也是個思考方向。

3，庭院的花草樹木？草皮當然應該優先換成耐旱的品種，但是萬一連它們的用水都短缺時，就應該優先保護樹木，因為樹蔭能夠遮擋陽光，保護底下的植披。至於菜圃裡的蔬果，民眾則是能免則免。另外，應該善用廢水，未受排泄物、有毒化學物污染的廢水一般稱為grey water，這些沐浴水、洗衣水都可以拿去澆灌植物。

4，幾乎家家戶戶都有的泳池該怎麼辦？目前尚未管制泳池用水，但依旱情狀況，未來可能會有更嚴格的限水令，居民不妨提前作為，包括為泳池加蓋減少蒸發量。

5，會有節水督察員，違規會被開罰嗎？以往的乾旱期間，供水機構多半都會派出督察員（water cop），遏止浪費水的行為，不過初期多為勸導，真的一犯再犯才可能吃罰單。

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