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5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

洛市禁售調味菸 明年元旦生效 零售商有機會清空庫存

編譯組／綜合報導
洛市議會禁售調味菸。（Getty Images）
洛市議會禁售調味菸。（Getty Images）

洛杉磯市議會6月1日以12票對0票無異議通過調味菸的禁售令，但是市長簽署後要到2023年1月才會生效。雖然反菸團體歡興鼓舞，但是菸商代表卻也感謝議會留下的緩衝期，讓零售商有機會清空庫存再開始配合新法。

提案議員歐法若（Mitch O'Farrell）與反菸團體Campaign for Tobacco-Free Kids都強調，調味菸只是菸商的煙霧彈，利用薄荷、果香掩蓋菸草本身的惡臭，誘使青少年對尼古丁成癮，然後終身都會成為菸奴，不斷掏錢買菸。

但在提案、審查、決議的三年當中，各方角力最激烈的倒不是能不能賣調味菸，而在於何種口味不能賣，與何種店家不能賣。以薄荷為例，反對者就認為黑人與拉美裔愛抽，禁止薄荷是種族歧視；水菸的部分，最後定案的是水菸館仍然可以提供調味菸，但零售商卻不得販賣菸草。

洛杉磯時報指出，繼舊金山立法禁止調味菸後，洛杉磯也加入行列，在加州越來越多城市禁止後，加州全州的調味菸禁令將更有可能過關。加州議會雖然已經通過立法，但法案卻被菸商提議交付公投，因此要等11月的結果出爐後才能知道法案的最後命運。不過，就算州級立法遭到否決，舊金山、洛杉磯等地的單行法規也不會失效。

洛杉磯 加州 舊金山

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