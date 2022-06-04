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巡警以公務槍行凶 加州公路巡警局以395萬和解

編譯組／綜合報導
公路巡警Brad Wheat與妻子Mary Wheat的合照。（CBS）
公路巡警Brad Wheat與妻子Mary Wheat的合照。（CBS）

加州公路巡警Brad Wheat於2018年9月時，以公務槍殺害分居妻子Mary Wheat，並且槍傷其男友Trae deBeaubien後，舉槍自盡。逃過死劫的Trae deBeaubien不滿加州公路巡警局（CHP）未盡管制槍械的職守，因此在2019年提告，公路巡警局近日以395萬元與原告和解，但不願說明具體內容。

本案的最大爭議點在於，Brad Wheat在行凶之前，已在8月非法入侵Mary Wheat與Trae deBeaubien的新居，並與Mary Wheat發生爭吵。但在員警獲報趕到前，Brad Wheat已經離開。公路巡警局當時已經認定Brad Wheat精神狀態不穩，將他調至文職並收回槍械。

Brad Wheat之後雖然還在騷擾Mary Wheat，警方受理後也告知公路巡警局。然而根據原告陳述，公路巡警局不但未做處置，包括進行心理評估或是諮商輔導，還在事發前一周將Brad Wheat調回第一線，並且發還配槍，因此最終導致Brad Wheat以警槍槍殺Mary Wheat，並擊傷Trae deBeaubien。

雖然Trae deBeaubien的店內沒有監視器，但是當時正好有個駕駛在路邊睡覺，車上的行車監視器錄下槍殺與自殺過程。Trae deBeaubien最後狀告公路巡警局失職，纏訟多年後終於獲得賠償，他透過律師表示，公路巡警局願意認錯、和解，總算是讓整個事件畫下句點，Trae deBeaubien可以開始他的新生了。

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