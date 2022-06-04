PCC理事四席換屆 華人篤定兩席

PCC第五區理事伍麗娥求連任。（競選海報）

加州 6月7日選舉臨近，巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）理事會有四席換屆選舉，其中兩席已確定有華人 當選，一席華人有希望，還有一席在兩位洋人之間產生。因PCC理事會換屆只有一次決選（General election），6月7日贏得多數票就已當選。

PCC理事會（Board of Trustee）分為七個小選區，今年四個單數選區換屆，四位華人參選。其中第一區華裔 理事陳藝婷（Sandra Chen Lau），因無人挑戰，自動連任；第五區現任理事伍麗娥（Linda Wah）遭遇華裔新人鄺一正（Kristine E. Kwong）挑戰，無論誰勝出都是華人；第七區華裔青年王耀正（Alton Wang）挑戰現任白人理事Anthony Fellow。此外，第三區是兩位洋人競爭，理事布朗（Berlinda Brown）求連任，遇新人Steve Gibson挑戰。

PCC理事會第五選區（Area 5）涵蓋三個城市，聖瑪利諾（San Marino）、南巴沙迪那（South Pasadena）和天普市（Temple City）。據統計資料，該選區目前人口5萬7057人， 亞太裔2萬6752人（47.4%），白人1萬7346人（30.4%）、拉丁裔9675人（17%）。

伍麗娥於2010年9月被理事會任命補缺，以後兩個任期均同額選舉，不戰而勝。此次尋求第三任遭遇挑戰。但伍麗娥積極備戰，舉辦籌款會，透過社交媒體宣傳政績。她說在前兩個任期推展雙重註冊（Dual enrollment），允許高中生提前選修大學課程拿學分，減少取得高等學位的時間和成本。但任務尚未完成，她仍要繼續幫助更多學生為升大學做準備。伍麗娥已得到國會議員趙美心(Judy Chu)等官員背書。

PCC第五區理事參選人鄺一正律師。（競選總部）

鄺一正律師在洛杉磯執業20多年，代表公共部門和私營企業處理勞工和就業、學生問題、運營訴訟等。她表示， PCC是一所深受華洋學生喜愛的社區學院，但如今每況愈下，包括因員工評估偏差、行政職位空缺，對員工專業發展投入不足等，導致學校被投訴和訴訟，學校管理政治化，為獲得國家知名度而忽視解決教學品質和實際問題等。她指出，不能讓冷漠、功能障礙或管理不善，阻止學生取得成功，所以她要站出來競選PCC理事改變現狀。鄺一正已得到前加州參議員劉璿卿(Carol Liu)等民選官員背書。