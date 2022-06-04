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教育博士林美格 勇闖好萊塢

本報記者╱洛杉磯報導
教育學博士林美格改行做演員。（林文雄提供）
教育學博士林美格改行做演員。（林文雄提供）

華裔林美格（Dr. Meg Lin）是她家第一個出生在美國的成員，獲有南加大（USC）心理學士、教育行政碩士和教育學博士，曾擔任南加大工學院學生輔導員、教育學院兼任講師，小學教師。之後她與夫婿開辦特許學校，並在擔任三所特許學校的執行長多年後，毅然決定辭去該職務，開始邁向在好萊塢當演員的漫長之路。

她的父親、來自台灣的前南加大教授林文雄（Thomas Lin）博士指出，女兒在學業和職場都已證明了自己，五年前希望圓夢當演員，「只要她的先生同意，老爸我當然全力支持」。

6月在好萊塢附近的 Howard Fine Acting Studio劇場，林美格將有三場單獨表演：5日晚6時30分、12日下午2時30分 和18日晚7時。根據該劇場網址資訊，在主題叫做「我是什麼，雜碎嗎？」（what am I，chopped suey?）的林美格的個人表演，她將分享一個美籍華人既溫暖人心又令人心痛的成長經歷，不顧「保全面子」的文化規範，分享她最黑暗的痛苦和最深切的渴望。建議觀眾「準備好歡笑、哭泣和聆聽林美格生活中真實事件啟發的故事，這些故事將挑戰刻板印象，並重新定義在美國成為亞洲人的意義」。

林文雄指出，林美格小時候就喜歡演戲，但他和妻子都認為演戲很難溫飽，尤其是身為美國少數族裔。林美格也不辜負他們的期望，一路在學業上表現優秀。她在洛杉磯擔任小學老師多年後，和先生在洛杉磯市拉丁語系低收入社區開辦一所特許小學（Charter School）－ Synergy Charter Academy，該校多次在加州特許學校評等中獲得第一名。

兩人後來又在拉丁語系低收入社區開辦特許初中和高中，由林美格擔任三所學校的執行長（CEO）。由於特許學校部分經費須來自私人募款，林美格展現了募款能力，Wal-Mart基金會陸續捐給她的特許學校共100萬元。而她辦的高中特許學校，在她傑出的領導下，令不少貧困的拉丁語系青年畢業後，進入普林斯頓、耶魯、柏克萊、南加大、加大、洛杉磯州大等名校就讀。

林文雄說，女兒在開辦特許學校15年後，於2017年暑假辭去三所學校的CEO 執行長職務，開始轉向在好萊塢當演員， 並改用婚前的名字 Meg Lin。

林文雄說，林美格的個人演出將分享她成長的艱困過程。她的母親在台灣政大就讀時參加玉山登峰，意外掉落山谷，腦震盪昏迷兩星期，頭部縫了十多針，休學一年。來美後又被精神病所苦長達廿多年，曾進出精神病院多次。他也因為妻子中年期突然發病，離開了一度活躍的華人社區服務工作。

在南加大商學院執教42年的林文雄，曾任該校會計學院「會計圈講座教授」和會計博士班主任，及企業管理碩士班「亞太地區企業管理課」中國區負責人。他是北美華裔會計學教授會創會會長，曾於1986-1988擔任加州台灣同鄉聯誼會會長，2000年擔任南加州華裔教授會會長，1990-1992為中華民國僑務顧問。

Howard Fine Acting Studio地址：1320 N. Highland Ave., Los Angeles。林美格的演出可以在現場觀看，也可以通過購買線上表演門票，在世界任何地方在線觀看現場直播。

讀者可上網了解更多資訊: https://bit.ly/choppedsuey 。

林美格將在好萊塢附近的 Howard Fine Acting Studio劇場推...
林美格將在好萊塢附近的 Howard Fine Acting Studio劇場推出個人表演。(摘自bit.ly/choppedsuey）

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