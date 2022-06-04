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南加慈善家黃春華 捐北加醫院700萬

【巴沙迪那訊】
黃春華基金會向舊金山東華醫院捐贈儀式。前舊金山市長威利·布朗(左起)、黃春華、東華醫院董事會主席陳杰明、東華醫院首席執行官張建清博士。（黃春華基金會提供）
黃春華基金會向舊金山東華醫院捐贈儀式。前舊金山市長威利·布朗(左起)、黃春華、東華醫院董事會主席陳杰明、東華醫院首席執行官張建清博士。（黃春華基金會提供）

總部位於巴沙迪那的黃春華基金會（Charles Huang Foundation）主席黃春華2日向舊金山市東華醫院（Chinese Hospital）捐贈700萬元，成為該醫院123年歷史上最大的單筆捐款。

前舊金山市長威利布朗主持當天在東華醫院大廳舉行的捐贈儀式，中國駐舊金山總領事館副總領事周茂義等出席。黃春華表示，他十分欽佩東華醫院的寶貴傳統，始終致力為當地社區特別是弱勢群體提供醫療服務。他說，教育和醫療始終是黃春華基金會最關注的慈善領域，也是他繼向英國和中國的兩個母校捐贈之後，特意選擇東華醫院作為在美第一個捐贈對象的原因。

他表示，新冠疫情爆發以來，美國社會出現仇視亞裔特別是華裔的醜惡現象。他希望對東華醫院的捐贈，可以激勵更多的同胞繼續關懷、照顧華人社區、特別是弱勢群體，並且向美國社會展現亞裔特別是華裔群體關心社會、回報社會、讓社會更好更強的良好公民形象。

這筆捐款將用於醫院門診大樓基礎設施的重新改造，以引領能滿足社區醫療保健需求的新項目的建立。翻新後的大樓將被命名為「黃春華基金會門診大樓」 ，並為醫院提供更多的能力和服務，包括增加新的亞急性護理病床和行為、心理治療服務，解決舊金山地區長期短缺的問題；擴大手術部、內視鏡檢查部和外科手術室；提升營養服務，改善化驗室、登記處和大堂空間。

東華醫院行政總裁張建清表示，這筆慷慨捐款還可以幫助他們為社區以及整個舊金山市提供更多有迫切需要的服務。由衷感謝黃春華慷慨捐助。東華醫院董事會主席陳杰明表示，黃春華的慷慨捐贈將顯著提升東華醫院為社區提供卓越醫療服務的高度和範圍，並進一步加深和密切東華醫院和華裔社區的關係。

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