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洛杉磯市首設抗暑長 助低收戶避熱浪

編譯組／綜合報導
塞古拉3日成為洛市首任抗暑長。（塞古拉／LinkedIn）
塞古拉3日成為洛市首任抗暑長。（塞古拉／LinkedIn）

繼亞利桑納州鳳凰城、佛州邁阿密－戴德都會區後，洛杉磯市3日宣布首位「抗暑長」（Chief Heat Officer）正式上任，新任抗暑長塞古拉（Marta Segura）既是女性又是西裔，上任後的首要任務即為協調處理低收社區因為極端高溫所頻發的住院與死亡案例。

塞古拉原本就已負責洛市的氣候緊急動員業務，轉任抗暑長後將負責統合規畫、危機處理、公園、建築、安全各部門，並協調StreetsLA及水電局，提出洛市的抗暑行動方案（Heat Action Plan），特別是設立高溫預警系統，與減少高溫曝曬的長期規劃。

洛市決定跟進設立抗暑長的動機是因為熱浪侵襲越來越頻繁，單是2021年9月期間，洛市的高溫就曾達到121度，往後因為極端高溫而送醫的人更可能高達1500人次，因此確有設立抗暑長整合協調的必要。

塞古拉則表示，洛杉磯低收租戶多半住不起有空調的房子，更別談空氣濾淨設施，因此她的就任代表了洛市從今爾後，將以更有系統的方式處理建築法規，並建立極端天氣的風險評估制度，以準確的洛市數據制定抗暑行動方案。

高溫 洛杉磯 低收

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