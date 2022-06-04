洛杉磯市首設抗暑長 助低收戶避熱浪

塞古拉3日成為洛市首任抗暑長。（塞古拉／LinkedIn）

繼亞利桑納州鳳凰城、佛州邁阿密－戴德都會區後，洛杉磯 市3日宣布首位「抗暑長」（Chief Heat Officer）正式上任，新任抗暑長塞古拉（Marta Segura）既是女性又是西裔，上任後的首要任務即為協調處理低收 社區因為極端高溫 所頻發的住院與死亡案例。

塞古拉原本就已負責洛市的氣候緊急動員業務，轉任抗暑長後將負責統合規畫、危機處理、公園、建築、安全各部門，並協調StreetsLA及水電局，提出洛市的抗暑行動方案（Heat Action Plan），特別是設立高溫預警系統，與減少高溫曝曬的長期規劃。

洛市決定跟進設立抗暑長的動機是因為熱浪侵襲越來越頻繁，單是2021年9月期間，洛市的高溫就曾達到121度，往後因為極端高溫而送醫的人更可能高達1500人次，因此確有設立抗暑長整合協調的必要。

塞古拉則表示，洛杉磯低收租戶多半住不起有空調的房子，更別談空氣濾淨設施，因此她的就任代表了洛市從今爾後，將以更有系統的方式處理建築法規，並建立極端天氣的風險評估制度，以準確的洛市數據制定抗暑行動方案。