黃哲倫獲授洛州大榮譽藝術博士 勉勵畢業生接受挑戰

加州大理事會主席鄺郁美(左)和洛州大校長William A. Covino(右)向劇作家黃哲倫頒授榮譽博士學位。(Cal State LA)

在洛杉磯加州 州立大學(Cal State LA)成立75 週年之際,加州州立大學理事會和洛杉磯州立大學上周末在藝術與文學學院畢業典禮上,向傑出華裔劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)授予榮譽藝術博士(Honorary Doctor of Fine Arts),黃哲倫也勉勵畢業生在當下疫情大流行,和重新爭取種族正義的挑戰中,接受非凡的挑戰。

黃哲倫因作品 「蝴蝶君」(M. Butterfly)獲得戲劇托尼獎(Tony Award),他曾經三度獲得托尼獎提名,三度獲得奧比獎(Obie Award),以及三度入圍普利茲獎(Pulitzer Prize)。他是目前創作最多的美國歌劇編劇之一,作品曾獲得兩項格萊美獎。

加州州立大學理事會華裔主席鄺郁美(Wenda Fong)指出,為表彰黃哲倫身為亞裔在多方面的創造性工作、多項獲獎成就,以及他對藝術的慷慨支持,加州州立大學理事會和洛杉磯州立大學榮幸地授予黃哲倫榮譽藝術博士學位。她和洛州大校長William Covino一起,為黃哲倫披上了博士授帶。

在接受博士榮譽後,黃哲倫在洛州大藝術與文學院畢業典禮上發表了鼓舞人心的演講,強調2022屆畢業生所處的獨特時刻,在當下疫情大流行和重新爭取種族正義的鬥爭中,畢業生為追求大學學位的夢想時所面臨的挑戰。

黃哲倫說,「你們面臨著重新定義我們國家和我們角色面臨的危機和機遇。你們面臨的挑戰是面對美國的反黑人和少數族裔文化遺產,以及反亞太裔(AAPI)仇恨和攻擊的死灰復燃。」「面對如此多的挑戰和創傷,你今天畢業了,你做了什麼?套用百老匯作曲家桑德海姆(Stephen Sondheim)的話「你還在這裡」,套用迪斯科(disco)女王蓋納(Gloria Gaynor)的話說,「你活了下來,不僅活了下來,你還以勇氣、毅力、創造力、靈活性和優雅獲得了成功。」

在致辭中,黃哲倫回顧了自己成為著名劇作家、歌劇編劇、電影編劇和教授的道路。他在聖蓋博谷(San Gabriel Valley)長大,父母是中國移民 ,他們因為種族背景受到歧視。在史丹福大學(Stanford University)接觸戲劇後,黃哲倫開始編寫劇本-關於他的父母、關於移民和同化、關於種族主義,「我找到了自己的聲音」。 他在紐約獲得了第一次重大突破,此前亞裔演員 艱難爭取更多的戲劇表演和角色,黃哲倫為更多亞裔的故事登上舞台打開了大門。他的第一部劇作「新移民」(Fresh off the boat,FOB),從亞裔角度審視了移民經歷,並在1980-81年獲得了奧比獎(Obie Award)最佳美國新劇作(best new American play)。

黃哲倫最後勉勵2022 屆畢業生,當下正值美國歷史上的關鍵時刻,新生代要為光明的前途而戰。「展望今天,我們看到了這個國家的未來,各族裔一起工作和創造繁榮。美國並沒有被取代,美國正在更新。當你們進入自己選擇的領域時,要提高聲音,表現自己、勇敢自豪,讓你獨一無二、卓爾不群、與眾不同,這就是你的超能力。」