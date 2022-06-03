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聖地牙哥中華歷史博物館 6月11日起每周六說書

聖地牙哥訊
聖地牙哥中華歷史博物館從6月11日開始的每周六下午1時，推出一小時的現場評書表演，活動免費，將由專業評書演員湯凡（如圖）負責。（主辦單位提供）
聖地牙哥中華歷史博物館從6月11日開始的每周六下午1時，推出一小時的現場評書表演，活動免費，將由專業評書演員湯凡（如圖）負責。（主辦單位提供）

「智鬥鰲拜在少年，平定三藩收台灣，辨別忠奸平叛亂，康熙微服訪民間」， 這四句定場詩引出來洋洋灑灑一部長篇傳統評書 「康熙私訪」。 這類評書在中國因為很多地方都有書館，可以聽得，但現在因為新冠疫情很多人回不去中國。為此，聖地牙哥中華歷史博物館從6月11日開始的每周六下午1時，推出一小時的現場評書表演，活動免費。

屆時將由該館新任業務經理湯凡負責現場評書表演，主講「康熙私訪」書目。聖地牙哥中華歷史博物館指出，湯凡不是一般的業餘愛好者，是專業評書演員，是北京連派評書傳承人、評書名家，也是北京評書國家級非遺傳承人連麗如的義子。 湯凡曾在北京宣南書館登台，常演書目「康熙私訪」、「東漢演義」、「三國演義」，並且參加2017年宣南書館十周年慶典演出，暨首屆「宣南書薈」。

「康熙私訪」故事說的是大清朝康熙在位47年，臘月23這一天，宮裡撿到了三隻風箏，上面暗藏一首字謎詩，由此引出來「黃三太打虎救駕，楊香武進宮盜寶，康熙私訪樂庭縣，大鬧月明樓」等熱鬧回目。

主辦單位指出，讀者要是去北京的書館聽評書得買門票，最便宜的為80元人民幣一張，換成美金快12元。但屆時前往聖地牙哥中華歷史博物館聽，卻是分文不取。

聖地牙哥中華歷史博物館地址: 404 3rd Ave. San Diego, CA92101，諮詢電話：619-338-9888； 每周五、六、日營業)。 6月11日(周六)下午1時準時開書，以後每周風雨無阻。 

北京 博物館 聖地牙哥

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