我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

僑委會90周年首映「九十禮讚」紀錄片 長者道出移民逐夢甘苦

本報記者/洛杉磯報導
洛杉磯僑教中心6月2日舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。（本報記者／攝影）
洛杉磯僑教中心6月2日舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。（本報記者／攝影）

為紀念僑委會創立90周年，洛杉磯僑教中心推出「光輝九十，僑見未來」的一系列慶祝活動，6月2日(周四)在洛僑中心舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。現場邀請影片中的受訪長輩及家人，感謝他們參與拍攝，當天多位僑務委員應邀參加。

這部10分鐘的影片從不同角度採訪八位年齡超過90歲以上的耆老，受訪長者包括傳統僑社、台美人、客家、新僑社團，他們分別用華語、台語、客語、及粵語，道出移民海外的酸甜苦辣、以及一路追求夢想的艱辛與收穫。片中同時收錄了這些長輩對國家發展未來的期望，片尾他們衷心祝賀僑委會90周年生日快樂，整部影片溫暖動人，感染全場觀眾。

這部10分鐘的影片從不同角度採訪八位年齡超過90歲以上的耆老。（本報記者／攝影）
這部10分鐘的影片從不同角度採訪八位年齡超過90歲以上的耆老。（本報記者／攝影）

當天的首映活動，四位受訪耆老出席，他們分別是儒學專家北美洛杉磯華文作家學會遊芳憫教授、台美人歷史協會首任會長楊嘉猷、美國華裔舞蹈協會前會長陳西園的母親陳王玉華、南加州台灣同鄉聯誼會楊威力的母親任泰祥。四位耆老開心地分享了他們與僑委會的淵源及長壽之道，其中百歲老人遊芳憫活耀於學術社團，他感謝僑委會對僑民推動的僑務，並表示自己年輕時就來到美國，歷經不同年代，看到海外的各地僑民繁衍生息，就像一部精彩的移民史。

另外四名參與拍攝的長者塗增銘、林鄭靜萍、范林宗貞及許榕蓀因故未能出席，分別由羅省中華會館前會長廖美華及僑務委員江瑞瀛代表致意。

洛杉磯僑教中心6月2日舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。（本報記者...
洛杉磯僑教中心6月2日舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。（本報記者／攝影）

影片導演管仁卿主持當天活動，她表示當初接下這份任務就覺得十分有意義，影片是向僑委會90周年生日快樂致敬。之後經過策劃約談、專訪拍攝和剪接，歷時一個半月，終於將八位高齡的僑胞耆老，對故鄉台灣和僑委會的真實情感如實呈現出來。

管仁卿說，因疫情、長者身體等各種原因，拍攝期間經歷不少曲折，但都無損長者歡喜而談的神情，家屬貼心陪伴的熱情。她分享自己觀察到的耆老長壽的共同秘訣，「這些長輩年輕時背負沉重的家庭壓力，仍積極學習，有的50歲後才來到美國開始學習開車、講英文，但他們始終勇敢、樂觀、笑口常開。」

洛僑中心主任陳敏永表示，創立於1932年的僑委會，一直致力於服務海外各地僑胞，今年正式邁入90周年，「僑胞扮演的角色非常重要，感謝所有僑胞多年的付出，僑委會未來將提供更好的連接，希望廣大僑胞始終不忘壯大家鄉，為台灣創造更好的明天。」

據悉，這部記錄了僑胞真情實感的影片，未來將通過網路傳播等方式，呈現在全球各個角落。

洛杉磯 移民 加州

上一則

響應白宮實現居住正義 洛縣供屋計畫 擬創新施工降單價

下一則

洛市議會擬禁學校附近遊民紮營 反對議員批：選舉手段

延伸閱讀

國民黨主席朱立倫抵達美國 僑胞起早歡迎

國民黨主席朱立倫抵達美國 僑胞起早歡迎
美墨邊界新政策 加速庇護申請 每月限人數

美墨邊界新政策 加速庇護申請 每月限人數
陳李琬若從政紀錄片首映 激勵華裔

陳李琬若從政紀錄片首映 激勵華裔
首位華裔女市長 陳李琬若紀錄片5/26首映

首位華裔女市長 陳李琬若紀錄片5/26首映
慶祝僑委會90年 世華姊妹展故鄉情 憶台灣美食

慶祝僑委會90年 世華姊妹展故鄉情 憶台灣美食
僑委會90歲生日 黎淑瑛續掌關懷協會

僑委會90歲生日 黎淑瑛續掌關懷協會

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」