僑委會90周年首映「九十禮讚」紀錄片 長者道出移民逐夢甘苦

洛杉磯僑教中心6月2日舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。（本報記者／攝影）

為紀念僑委會創立90周年，洛杉磯 僑教中心推出「光輝九十，僑見未來」的一系列慶祝活動，6月2日(周四)在洛僑中心舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。現場邀請影片中的受訪長輩及家人，感謝他們參與拍攝，當天多位僑務委員應邀參加。

這部10分鐘的影片從不同角度採訪八位年齡超過90歲以上的耆老，受訪長者包括傳統僑社、台美人、客家、新僑社團，他們分別用華語、台語、客語、及粵語，道出移民 海外的酸甜苦辣、以及一路追求夢想的艱辛與收穫。片中同時收錄了這些長輩對國家發展未來的期望，片尾他們衷心祝賀僑委會90周年生日快樂，整部影片溫暖動人，感染全場觀眾。

這部10分鐘的影片從不同角度採訪八位年齡超過90歲以上的耆老。（本報記者／攝影）

當天的首映活動，四位受訪耆老出席，他們分別是儒學專家北美洛杉磯華文作家學會遊芳憫教授、台美人歷史協會首任會長楊嘉猷、美國華裔舞蹈協會前會長陳西園的母親陳王玉華、南加州 台灣同鄉聯誼會楊威力的母親任泰祥。四位耆老開心地分享了他們與僑委會的淵源及長壽之道，其中百歲老人遊芳憫活耀於學術社團，他感謝僑委會對僑民推動的僑務，並表示自己年輕時就來到美國，歷經不同年代，看到海外的各地僑民繁衍生息，就像一部精彩的移民史。

另外四名參與拍攝的長者塗增銘、林鄭靜萍、范林宗貞及許榕蓀因故未能出席，分別由羅省中華會館前會長廖美華及僑務委員江瑞瀛代表致意。

洛杉磯僑教中心6月2日舉辦紀錄片「九十禮讚．九秩耆英的話」影片首映式。（本報記者／攝影）

影片導演管仁卿主持當天活動，她表示當初接下這份任務就覺得十分有意義，影片是向僑委會90周年生日快樂致敬。之後經過策劃約談、專訪拍攝和剪接，歷時一個半月，終於將八位高齡的僑胞耆老，對故鄉台灣和僑委會的真實情感如實呈現出來。

管仁卿說，因疫情、長者身體等各種原因，拍攝期間經歷不少曲折，但都無損長者歡喜而談的神情，家屬貼心陪伴的熱情。她分享自己觀察到的耆老長壽的共同秘訣，「這些長輩年輕時背負沉重的家庭壓力，仍積極學習，有的50歲後才來到美國開始學習開車、講英文，但他們始終勇敢、樂觀、笑口常開。」

洛僑中心主任陳敏永表示，創立於1932年的僑委會，一直致力於服務海外各地僑胞，今年正式邁入90周年，「僑胞扮演的角色非常重要，感謝所有僑胞多年的付出，僑委會未來將提供更好的連接，希望廣大僑胞始終不忘壯大家鄉，為台灣創造更好的明天。」

據悉，這部記錄了僑胞真情實感的影片，未來將通過網路傳播等方式，呈現在全球各個角落。