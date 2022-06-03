角逐加州主計長 華裔陳仁宜、饒影凡優勢互見

加州主計長民主黨籍參選人饒影凡。（本報檔案照）

加州主計長（California State Controller）6月7日初選，在六位參選人中，華裔陳仁宜（Lanhee Chen）和饒影凡（Yvonne Yiu）都有良好的學經歷背景和專業優勢，但他們分屬不同政黨。在一個州級公職同時有兩位華裔候選人很罕見，黨籍不同是否成為施政掣肘或能強化監督力度，誰更有機會在初選勝出晉級11月決選，備受主流和華人關注。

加州主計長辦公室是加州政府的財政監督機構，負責控制維持運轉的成本，並有權對花費州府資金的各級機構進行審計，有助於公眾追究官員的責任。由於在數十個董事會和委員會中占有一席之地，主計長可以監督加州養老基金以及為建設學校、醫院和交通項目而發行債券的融資機構等。

陳仁宜是六位參選人中唯一的共和黨 籍，他的履歷包括哈佛大學的法律和政治學學位，以及在政府、政治、學術界和商業領域的工作經驗。他曾經是2012年共和黨總統提名人羅穆尼（ Mitt Romney）競選政策主管，後來又被歐巴馬總統提名為社會保障顧問委員會成員，任職四年。目前在史丹福大學教授公共政策，為企業和政府的客戶提供建議。他被主流媒體認為是一位敏銳的思想家，有分析大型金融系統的經驗。

民主黨 籍的饒影凡作為成功的商業和金融專家，早年在洛杉磯加州大學 （UCLA）獲得經濟學學士，以及Loyola Marymount大學工商管理碩士，持有多個證券執照等，在財務管理和投資方面擁有豐富的經驗，在40歲之前開設了自己的公司，管理著十多億資產。她競選加州主計長的綱領是透明度、財務教育和創新科技，政見包括保護加州的財政，確保公共退休投資穩健，使學校能夠安全重新開放，並努力讓經濟重回正軌。

雖然，主計長屬於政黨競選的公職，參選人通常得到政黨背書才有可能勝出。但是，主計長的職責又有很大的獨立性，擺脫黨派立場的約束，才能更好地發揮監督和制衡的功能。如果主計長和州長屬於同一黨派，密切合作，政令暢通，可以提高行政效率。如果分屬不同政黨，意見分歧，又可能相互抵制，有令不行，使政府機器空轉，但也可能維護民生利益。

例如，2008年加州財政短絀，府會對立，無法在7月1日前通過新會計年度預算。時任共和黨籍加州州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）簽署一項行政令，暫時把州府系統20萬全職公務員的時薪，降至當時的聯邦最低工資標準6.55元。

但是，負責給政府僱員發放工資的時任民主黨籍加州主計長江俊輝（John Chiang）拒絕執行這項行政令，他說，當下是一個高油價、高房價、高物價的年代，如果按照聯邦最低標準支薪，每個員工領到的月薪僅1200元左右，即便單身都難以維持，何況大多數員工都要撫養子女。他稱州政府的儲備可以堅持到9月份，仍然將按照原來的薪資標準發放。

江俊輝此舉得到有百萬成員的洛杉磯縣勞工聯合會支持，維護勞工權益，但他也被州長告上法庭。後來有專家分析，如果主計長和州長同屬一黨，經過黨內協調達成共識，或可避免這次僵局。

加州民主黨前政治主任李天然指出，今年主計長選舉競爭激烈，參選人各有專長和優勢。然而，這終究是一場政黨對決，誰能上位要由選票決定。目前加州登記選民超過2200萬，其中民主黨籍近47%，共和黨籍不足24%，人數差一倍。上一次共和黨人擔任加州州級公職還是在2006年，這一次能否翻轉可以拭目以待。