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角逐加州主計長 華裔陳仁宜、饒影凡優勢互見

記者丁曙╱洛杉磯報導
加州主計長民主黨籍參選人饒影凡。（本報檔案照）
加州主計長民主黨籍參選人饒影凡。（本報檔案照）

加州主計長（California State Controller）6月7日初選，在六位參選人中，華裔陳仁宜（Lanhee Chen）和饒影凡（Yvonne Yiu）都有良好的學經歷背景和專業優勢，但他們分屬不同政黨。在一個州級公職同時有兩位華裔候選人很罕見，黨籍不同是否成為施政掣肘或能強化監督力度，誰更有機會在初選勝出晉級11月決選，備受主流和華人關注。

加州主計長辦公室是加州政府的財政監督機構，負責控制維持運轉的成本，並有權對花費州府資金的各級機構進行審計，有助於公眾追究官員的責任。由於在數十個董事會和委員會中占有一席之地，主計長可以監督加州養老基金以及為建設學校、醫院和交通項目而發行債券的融資機構等。

陳仁宜是六位參選人中唯一的共和黨籍，他的履歷包括哈佛大學的法律和政治學學位，以及在政府、政治、學術界和商業領域的工作經驗。他曾經是2012年共和黨總統提名人羅穆尼（ Mitt Romney）競選政策主管，後來又被歐巴馬總統提名為社會保障顧問委員會成員，任職四年。目前在史丹福大學教授公共政策，為企業和政府的客戶提供建議。他被主流媒體認為是一位敏銳的思想家，有分析大型金融系統的經驗。

民主黨籍的饒影凡作為成功的商業和金融專家，早年在洛杉磯加州大學（UCLA）獲得經濟學學士，以及Loyola Marymount大學工商管理碩士，持有多個證券執照等，在財務管理和投資方面擁有豐富的經驗，在40歲之前開設了自己的公司，管理著十多億資產。她競選加州主計長的綱領是透明度、財務教育和創新科技，政見包括保護加州的財政，確保公共退休投資穩健，使學校能夠安全重新開放，並努力讓經濟重回正軌。

雖然，主計長屬於政黨競選的公職，參選人通常得到政黨背書才有可能勝出。但是，主計長的職責又有很大的獨立性，擺脫黨派立場的約束，才能更好地發揮監督和制衡的功能。如果主計長和州長屬於同一黨派，密切合作，政令暢通，可以提高行政效率。如果分屬不同政黨，意見分歧，又可能相互抵制，有令不行，使政府機器空轉，但也可能維護民生利益。

例如，2008年加州財政短絀，府會對立，無法在7月1日前通過新會計年度預算。時任共和黨籍加州州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）簽署一項行政令，暫時把州府系統20萬全職公務員的時薪，降至當時的聯邦最低工資標準6.55元。

但是，負責給政府僱員發放工資的時任民主黨籍加州主計長江俊輝（John Chiang）拒絕執行這項行政令，他說，當下是一個高油價、高房價、高物價的年代，如果按照聯邦最低標準支薪，每個員工領到的月薪僅1200元左右，即便單身都難以維持，何況大多數員工都要撫養子女。他稱州政府的儲備可以堅持到9月份，仍然將按照原來的薪資標準發放。

江俊輝此舉得到有百萬成員的洛杉磯縣勞工聯合會支持，維護勞工權益，但他也被州長告上法庭。後來有專家分析，如果主計長和州長同屬一黨，經過黨內協調達成共識，或可避免這次僵局。

加州民主黨前政治主任李天然指出，今年主計長選舉競爭激烈，參選人各有專長和優勢。然而，這終究是一場政黨對決，誰能上位要由選票決定。目前加州登記選民超過2200萬，其中民主黨籍近47%，共和黨籍不足24%，人數差一倍。上一次共和黨人擔任加州州級公職還是在2006年，這一次能否翻轉可以拭目以待。

2008年民主黨籍加州主計長江俊輝拒絕執行共和黨籍州長斯瓦辛格的行政令，仍按原來...
2008年民主黨籍加州主計長江俊輝拒絕執行共和黨籍州長斯瓦辛格的行政令，仍按原來標準向州府員工支薪。(本報檔案照╱記者丁曙攝影)
加州主計長共和黨籍參選人陳仁宜。（本報檔案照）
加州主計長共和黨籍參選人陳仁宜。（本報檔案照）

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