收暴力威脅 南加內陸一中學關閉

梅尼菲市（Menifee）的Hans Christensen中學收到社群媒體暴力威脅後，校方2日關閉校園。圖為學校網站上要求學生進行線上課程。（Han Christensen中學網站）

CBS電視台報導，洛杉磯內陸帝國（Inland Empire）梅尼菲市（Menifee）的Hans Christensen中學（Hans Christensen Middle School），因收到來自社交媒體的暴力威脅，基於安全考量，校方2日關閉學校，並延遲原訂八年級的頒獎晚會。

校長賴曼（Lyman）2日上午，向HCMS學校和社區發出的聲明指出，社交媒體上的威脅警告，僅針對該校，基於慎重考慮，學校決定關閉。

聲明並詳細說明學校官員與梅尼菲市警局密切合作，監測並調查暴力威脅的來源。

梅尼菲聯合學區 指出，除該校外，學區其他學校仍維持正常運作。目前尚不清楚校園是否會在3日復課。

自德州 烏瓦德（Uvalde）羅布（Robb）小學發生大規模槍案後，南加校園零星出現暴力威脅，校方不敢怠慢。包括峽谷高中（Canyon）因校園牆上出現令人不安的塗鴉，取消學年最後一天線下課程。

洛縣鮑爾 溫公園的Sierra Vista高中也出現暴力威脅，一名學生被捕。聖塔安那Mater Dei高中，也因出現可信威脅。兩所學校均於1日停課。