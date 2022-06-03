洛市議會擬禁學校附近遊民紮營 反對議員批：選舉手段

洛市議會擬禁學校、托兒機構附近的遊民帳篷。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 市議會5月31日以13票對2票通過決議，由法律顧問起草新的遊民 帳篷管制規定。似乎是為了趕在6月7日初選讓新法生效，草案擬定後將跳過委員會審查，逕付全會表決。一旦表決通過後，除了現在的公園、圖書館、學校周邊人行道不得架設帳篷外，新法還將授權警察 驅趕學校、托兒機構周圍500呎以內的遊民帳篷。

支持決議的13位議員，多數都面臨選舉壓力，包括尋求連任的布魯費德（Bob Blumenfield）、卡迪洛（Gil Cedillo）、歐法若（Mitch O'Farrell）、普萊斯（Curren Price）、拉里格茲（Monica Rodriguez），競選市長的梁家訓（Kevin de León），競選主計長的柯瑞茲（Paul Koretz）。毫無例外地，他們的競選對手都痛批指一選舉招數。

反對的議員則為曾因遊民議題遭到罷免威脅的博寧（Mike Bonin）與拉曼（Nithya Raman）。伯寧強調，超車修法不合議事規定，一旦草率通過，只會將遊民由一個街區外趕到三個街區外，沒有根本解決問題。但是其他議員則承諾，執法時會搭配其他遊民協助團隊，包括社工、諮商師，與能夠協助安置的人員。

不過，洛杉磯時報最近的調查發現，洛市內的執法力道並非各區一致，而且往往欠缺搭配團隊。倡議團體Los Angeles Community Action Network的負責人Pete White也認為，議會的作法只是將遊民趕到看不見的角落，對安置根本沒有對策。

不過在議長馬汀尼茲（Nury Martinez）的力推下，當天還是邀請Virgil Middle School的學童家長作證，並有洛杉磯聯合學區總監卡凡赫（Alberto M. Carvalho）背書。卡凡赫指出，他親眼看衣不蔽體、心神喪失的遊民騷擾學童，而且所用的骯髒詞彙是家長們絕對不希望小孩聽到的。