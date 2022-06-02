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南加內陸夫婦虐待同住未成年親屬 被捕

聖伯納汀諾訊
被捕嫌犯Fernando Inzunza。（警方提供）
被捕嫌犯Fernando Inzunza。（警方提供）

南加內陸一對年輕夫婦涉嫌虐待同住的未成年親屬，長達多年，近日被警方拘捕。夫婦涉嫌多項體罰未成年人罪名。

這起案件發生在內陸利維多市（Rialto）。利維多市警方表示，2022年初，警方就接到有人舉報，而且這起案件與2021年8月巴士度市警方調查的另一起案件有關聯，巴士度市警方說，有受害者稱在位於利維多市East Jackson街1000號街區的一棟住宅，遭到叔父和嬸嬸虐待。於是利維多警方在調查取證後，將這對涉嫌虐待未成年人的夫婦拘捕。

警方說，五名受害者年齡在11歲至17歲，警探在調查時，獲悉受虐待的未成年人遭受各種方式的身體虐待和刑罰，包括身體遭烙印、繩勒及被彈丸射傷。

被捕嫌犯Jessica Salas-Ruiz （警方提供）
被捕嫌犯Jessica Salas-Ruiz （警方提供）

嫌犯芮茲（Jessica Salas-Ruiz譯音）26歲，英准扎（Fernando Inzunza譯音）36歲，均是聖伯納汀諾縣居民，於5月25日被拘捕，涉嫌多項體罰未成年人罪名。根據警方紀錄，英准扎還被控一項酷刑罪。

據稱，為兩名被告安排可以發表評論的辯護律師尚未完成。警方表示，任何對本案知情者都可以提供線索，可致電909-820-2632，聯繫警官James Mills，或通過WeTip匿名提供線索，電話800-782-7463。

南加

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