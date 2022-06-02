聖伯納汀諾第四選區縣政委員 哈格曼拚連任 對手有兩位

現任聖伯納汀諾縣政委員哈格曼力拼連任。（檔案圖）

南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino）現任第四選區縣政委員哈格曼（Curt Hagman）於2014年11月當選，2019年1月至今擔任縣政委員會主席，目前競選連任縣政委員，他的對手是將任期屆滿的加州參議會第20區參議員 雷瓦（Connie Leyva）。

今年聖伯納汀諾縣第四選區縣政委員初選有三位候選人，包括共和黨籍的哈格曼，民主黨 籍的加州女性參議員雷瓦，兩屆任滿轉換跑道，被認為是哈格曼的強勁對手。還有一位是華裔Larry(Jia）Wu，保險經紀，首次參選。

雷瓦於2014年12月1日獲選加州參議會第20選區參議員，第二屆任期至2022年12月5日。任職州參議員前，她是勞工組織領袖。由於選區重劃，她所在的第20選區多數城市都在洛杉磯縣。從哈格曼、雷瓦的從政經歷看，哈格曼經歷更為豐富，曾擔任加州眾議員、奇諾岡市議員、市長。但該選區民主黨籍選民較多，似乎對雷瓦更有利。

聖伯納汀諾縣第四選區包括奇諾市、奇諾岡、蒙特克萊市、安大略市及厄浦蘭市南部，面積約133平方英里，居民約40萬人。在該選區內有約超過44%的選民是民主黨籍，共和黨籍選民不到27%，還有近23%的選民無黨派，其餘選民屬於自由黨、綠色、和平與自由團體、以及獨立黨或不知名黨派。