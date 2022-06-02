意廬會所溢書香 心靈沉靜的殿堂

意廬會所舉辦的首屆師生書畫聯展。（記者啟鉻／攝影）

三年前，嚴筱意宣布成立文化中心「意廬會所」。她說，當初想法很簡單，就是退休 後她與先生有一個家裡以外的去處，而「意廬」可以理解為「筱意的房子」，如同度假屋一樣。她經營企業多年，希望能讓自己平靜、沉澱、充實，過一種屬於自己的生活。

嚴筱意說，她與很多認識的華洋企業家一樣，從零開始創業，一路辛苦打拚，投入企業的時間是常人的三倍或五倍，甚至更多，很忙碌很累。總會有一天覺得精力超支，瀕臨崩潰的感覺。這時才感到「完全沒有了自己的生活」，開始覺得渾渾噩噩，相信創業者都會出現這種狀況。也就是雖然外面的人看來很光鮮，但自己並不覺得。

她說，起初接第一個訂單金額是8.95元，「哇！很高興」。後來訂單金額陸續是5000元，也驚訝的不得了！再後來5萬元、50萬元、500萬元訂單，也逐漸不覺得怎樣了。因為格局不一樣了，感覺就不同。而每一個訂單背後，都需要解決好多問題，一旦錯了，賠償金額也很大。

她最佩服的創業家是喬布斯（Steve Jobs），他創造的產品，改變人類未來的生活方式。創業之初，喬布斯並非將利放在第一位。她在經營企業，每做一個項目時，也不是讓它帶來多大利，而是怎麼樣讓項目能夠長久。同時善待顧客，對待供應商更要好，這樣他們就會介紹更多客戶。

目前運營「意廬會所」也是一樣。由於會所需要書畫使用的宣紙、筆等文化用品。先前從中國大陸西安一家店進貨。不久前，該店家發來的貨是她訂貨量的十倍，業者說是工廠發貨錯誤。嚴筱意並未與對方爭執退貨，而是將這些貨收下。她說，沒關係，發生疫情 ，對方經營也不易。她和對方建立信任，都是到貨後付錢。

她說，「意廬」能夠給予她充實、沉澱和安靜，因為對「意廬」沒有目標要求，感覺開心和滿足。「意廬」運營只有不到三年時間，她創作了三部作品，寫了不少文章，舉辦多次畫展 、講座，收藏了很多值得欣賞的書畫作品，也匯聚了一批書畫愛好者。

她說，如同欣賞一幅風景畫作，心境不一樣，看到天空的顏色也是不同的，所以設立「意廬」就是要做「安身立命」的事情，把賺到的錢幫助他人，放到對的地方。而她的文學作品若其中有幾句能讓讀者記住，她就很心滿意足了。