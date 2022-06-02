華人婦女聯合會 贈禮阿市自閉童中心
美國華人婦女聯合會青年骨幹6月1日前夕向阿罕伯拉市自閉症兒童服務中心（REACH Autism Learning Center）送去一批禮物，支持自閉症兒童訓練課程，讓自閉症兒童度過一個快樂的兒童節。
REACH自閉症兒童服務中心約有35名患有自閉症的孩子，不少是華人和亞裔。婦女聯合會會長張嫻、理事長曹琳和創會會長黃惠珍帶頭捐款，購買了夾克衫、外套、裙子、褲子、T裇衫等一百多件衣物送至自閉症兒童服務中心，和孩子們一起歡度兒童節。
華人婦女聯合會青年骨幹丁楊、Angela李、Eva張、 Alice孫、經賀瑜、Angela司徒、Ivy王、lydia、Karin邱、Alice孫、林安妮、郭志凌、Demi Change、盧倩雯、林方、Cici、滕思雨、Ally等一同參與了禮物贈送活動，岀錢岀力。自閉症兒童服務中心代表孩子們接受了來自華人社區的愛心和禮物，並對美國華人婦女聯合會的義舉表示感謝。
婦女聯合會會長張嫻表示，捐贈活動是婦女會天使行動系列活動之一。當天也是他們第二次到自閉症兒童服務中心樂捐，希望由此善舉，為自閉症兒童帶來溫暖和關愛，向自閉症兒童送溫暖，讓容易被人們遺忘的孩子，同樣能歡度六一國際兒童節。
上一則
洛杉磯縣警察局局長選舉 維拉紐瓦 過半西裔選民支持
下一則
FB留言