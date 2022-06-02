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華人婦女聯合會 贈禮阿市自閉童中心

【阿罕布拉訊】
美國華人婦女聯合會青年骨幹向阿市自閉症兒童中心贈送六一節禮物。（婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會青年骨幹向阿市自閉症兒童中心贈送六一節禮物。（婦女聯合會提供）

美國華人婦女聯合會青年骨幹6月1日前夕向阿罕伯拉市自閉症兒童服務中心（REACH Autism Learning Center）送去一批禮物，支持自閉症兒童訓練課程，讓自閉症兒童度過一個快樂的兒童節。

REACH自閉症兒童服務中心約有35名患有自閉症的孩子，不少是華人和亞裔。婦女聯合會會長張嫻、理事長曹琳和創會會長黃惠珍帶頭捐款，購買了夾克衫、外套、裙子、褲子、T裇衫等一百多件衣物送至自閉症兒童服務中心，和孩子們一起歡度兒童節。

華人婦女聯合會青年骨幹丁楊、Angela李、Eva張、 Alice孫、經賀瑜、Angela司徒、Ivy王、lydia、Karin邱、Alice孫、林安妮、郭志凌、Demi Change、盧倩雯、林方、Cici、滕思雨、Ally等一同參與了禮物贈送活動，岀錢岀力。自閉症兒童服務中心代表孩子們接受了來自華人社區的愛心和禮物，並對美國華人婦女聯合會的義舉表示感謝。

婦女聯合會會長張嫻表示，捐贈活動是婦女會天使行動系列活動之一。當天也是他們第二次到自閉症兒童服務中心樂捐，希望由此善舉，為自閉症兒童帶來溫暖和關愛，向自閉症兒童送溫暖，讓容易被人們遺忘的孩子，同樣能歡度六一國際兒童節。

華人 亞裔 天使

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