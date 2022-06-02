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作家嚴筱意 從企業家優雅換跑道

記者啟鉻／洛杉磯報導
從企業家到作家的嚴筱意。（記者啟鉻／攝影）
從企業家到作家的嚴筱意。（記者啟鉻／攝影）

台僑嚴筱意從企業家到以文學創作為主的作家，在很多外人看來，似乎很輕鬆流暢地轉換跑道。她受訪時，對角色如何轉換娓娓道來，其中有很多「酸甜苦辣」不為人知。雖然她已從商場退休，每天日程依舊緊張。她說，做企業時每天忙忙碌碌，雖然公司經營不錯，但總覺得不充實。如今以文學創作為主，書畫為輔，以寫作及書畫會友，每天生活更加快樂充實，更有成就感。

嚴筱意現任北美洲南加華人寫作協會副會長。就在不久前該協會與世界日報合辦「北美洲文苑文學家」徵文比賽頒獎儀式。這次徵文比賽是嚴筱意倡議發起，她說起因是她回台灣參加過幾次文學獎頒獎典禮，想到南加華人寫作團體舉辦類似賽事很少，於是就有了為鼓勵寫作愛好者的徵文比賽。

兩本小說 在台分別得獎

最近，嚴筱意完成了「自歌自舞自開懷」一書，書名由書法家張法聖題寫，由約30篇文章組成。三年前，她創作的小說「八卦山下」獲得台灣璜溪文學獎首獎，小說「風中的皮箱」獲高雄市文化局打狗鳳邑文學獎。她計畫在2022年底前，能舉辦一次她三部文學作品發布會。看到自己平日閒暇寫的文字已經集合成書，嚴筱意說，在台灣上學時，自己畫畫、寫作都不理想，就連老師「把我通篇鬼畫符似的本子丟出教室外，斥責我不用心」，「從此我視毛筆硯台為畏途，更遑論畫畫寫作了。」

愛寫文章 世報提供平台

嚴筱意最早寫作是因為有感而發，然後她將平時積累的碎片文字，有時花幾個月或年餘再整理為一篇文章，發表在世界日報副刊及家園版。她說很感激世界日報提供平台，且在她移民美國創辦企業初期及經營過程中，都得到世界日報很大的幫助，永遠不會忘記。

在「自歌自舞自開懷」中，有她於1994年5月剛從台灣移民美國，獨自租住台僑秦媽媽家一個由車庫向外延展的小房間的經歷，當時租金每月200多元。雖說初來乍到一切從零起步，並且遭遇異國他鄉的生活殘酷，但她依舊滿眼是美好的綠色天地，於是寫了「秦媽媽家的果園」。她說，在美國就是從這裡起步的。

在書中，還有她起初怎樣轉換人生跑道，從頭創業跑市場的描述，在「公路上的歌聲」一文中，她一個人開著租來的小車，副駕座上放著地圖、零食、飲水，為了孩子未來，無所畏懼的向著未知前進，漫漫長路經常聽的是歌星張清芳、鄧麗君演唱的歌曲。她說那時「漫漫長路，由台灣帶來的音樂卡是我最好的伴侶。」

自己送貨 嚐盡甜酸苦辣 

描寫創業時艱辛經歷的文章還有「甜酸苦辣話送貨」，提到她剛移民美國時，什麼事都要做，當了兩年送貨工，「等我們又塞車回到家已經快九點，女兒擺滿一桌的菜餚已涼。」但她總是很樂觀，在文中寫道「送餐館最有意思，我愛吃，所以可以趁送貨時吃到各種口味的餐點。」她不忘學習「我跟這些好客戶，學到做生意對客人好，但對供應商也要好，要和氣生財才會興旺，是不二法則。」

嚴筱意說，現在總覺得時間不夠用，每天主要是寫作，閒暇時再學書畫。她認為自己的寫作水平還不夠，需要提升的空間很大。在提升寫作的同時，會影響更多的北美華人寫作愛好者，鼓勵創作一個個鮮活感人、各自有特點的移民故事，與大家分享。

她指出，一路走來，無論經營企業，還是從事文學、書畫，她一直有很深的大中華情結，是基於傳統中華文化的情結，與政治並不相干。

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