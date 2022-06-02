我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

洛縣估值官選舉 現任潘傑夫 與3名員工競爭

記者李雪／綜合報導
潘傑夫（左）5月18日拜訪世界日報洛杉磯社，與社長于趾琴分享他的工作成果和未來任期的計畫。（記者李雪／攝影）
潘傑夫（左）5月18日拜訪世界日報洛杉磯社，與社長于趾琴分享他的工作成果和未來任期的計畫。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣估值官（Assessor）2022年選舉，將由現任估值官潘傑夫（Jefferey Prang）以及三名他的員工競爭。

洛縣估值官為管理全美最大的地方財產評估機構，負責評估洛縣所有的應稅資產，包括不動產與商業資產。雖然工作內容以行政為主，但2012年該職也曾出現過權力濫用，收受賄賂的情況。

潘傑夫自 2014 年以來一直擔任該職，他若當選連任，計畫幫助小商業主，提高設備稅的起徵點，以減輕小業主負擔。他曾任西好萊塢市議員17年，四次輪值市長。

參選人Mike Campbell在過去12年一直在縣估值官辦公室工作。他認為大捐助者的財產估值受到特殊待遇，會威脅到辦公室的正派和縣收入來源。

華裔參選人Sandy Sun在縣估值辦公室擔任估值員20多年。她曾在2018年競選過該職，但未過初選。她自2018年來未更新競選宣傳資料，她之前的平台表示將支持州立法提高房主免稅額，從而降低房主主要住宅的產業稅。

參選人Anthony Lopez在其網站上表示已為該部門工作八年，若當選，首要任務將是「簡化部門流程，以提高效率和響應能力」。

洛縣 洛杉磯 華裔

上一則

PCC理事會第七區 華裔青年王耀正 挑戰白人博士

下一則

聖伯納汀諾第四選區縣政委員 哈格曼拚連任 對手有兩位

延伸閱讀

世衛警告：猴痘等疾病爆發 變得更加頻繁

世衛警告：猴痘等疾病爆發 變得更加頻繁
經濟風險仍在 回升空間有限

經濟風險仍在 回升空間有限
別讓校園再「染血」兩黨州長對防範槍擊有「異」見

別讓校園再「染血」兩黨州長對防範槍擊有「異」見
華人成人日間中心疫期不下崗 勤問候長輩 送飯菜送世報

華人成人日間中心疫期不下崗 勤問候長輩 送飯菜送世報
MLB／瑞佐開砲 洋基已3人10轟 本季得分逾半來自全壘打

MLB／瑞佐開砲 洋基已3人10轟 本季得分逾半來自全壘打
NBA／現役75大球星先後落馬 僅剩柯瑞續征季後賽

NBA／現役75大球星先後落馬 僅剩柯瑞續征季後賽

熱門新聞

華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎