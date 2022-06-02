洛縣估值官選舉 現任潘傑夫 與3名員工競爭

潘傑夫（左）5月18日拜訪世界日報洛杉磯社，與社長于趾琴分享他的工作成果和未來任期的計畫。（記者李雪／攝影）

洛杉磯 縣估值官（Assessor）2022年選舉，將由現任估值官潘傑夫（Jefferey Prang）以及三名他的員工競爭。

洛縣 估值官為管理全美最大的地方財產評估機構，負責評估洛縣所有的應稅資產，包括不動產與商業資產。雖然工作內容以行政為主，但2012年該職也曾出現過權力濫用，收受賄賂的情況。

潘傑夫自 2014 年以來一直擔任該職，他若當選連任，計畫幫助小商業主，提高設備稅的起徵點，以減輕小業主負擔。他曾任西好萊塢市議員17年，四次輪值市長。

參選人Mike Campbell在過去12年一直在縣估值官辦公室工作。他認為大捐助者的財產估值受到特殊待遇，會威脅到辦公室的正派和縣收入來源。

華裔 參選人Sandy Sun在縣估值辦公室擔任估值員20多年。她曾在2018年競選過該職，但未過初選。她自2018年來未更新競選宣傳資料，她之前的平台表示將支持州立法提高房主免稅額，從而降低房主主要住宅的產業稅。

參選人Anthony Lopez在其網站上表示已為該部門工作八年，若當選，首要任務將是「簡化部門流程，以提高效率和響應能力」。