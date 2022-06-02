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洛縣第一選區 蘇麗絲拚連任 面臨4挑戰者

記者李雪／綜合報導
縣政委員蘇麗絲。（本報檔案照）
縣政委員蘇麗絲。（本報檔案照）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）正在尋求她的第三任，也是最後一任縣政委員任期。她在2018年初選因無人競爭連任，但這次卻面臨四位挑戰者，紛紛指出該縣的總體方向錯誤，尤其是犯罪率上升，和反對該縣的一些嚴厲的防疫規定。

該區橫跨洛杉磯中部和東區的重要部分，包括多個華人聚居區，如蒙特利公園、阿罕布拉、艾爾蒙地、波莫那、西柯汶那、核桃、工業等眾多聖蓋博谷城市和縣屬地區。據2017年數據，該區72.5%是拉丁裔。

蘇麗絲於2014年首次當選，在那之前的四年她曾任歐巴馬政府的勞工部長。她此次競選連任的政見包括住房和環境公正、可負擔健保、可負擔住房等。

她的對手共有三位，David Argudo於2020年當選拉朋地（La Puente）的市議員，原本還有兩年才到任。他主張打擊犯罪、減少遊民、精簡精神健康項目流程。Kevin Dalton是商人，政見包括增加教育機會、可負擔住房和增強警民互信。Brian Smith是縣警局訓練官，曾從事零售業，尤其反對洛縣嚴格的防疫政策。他也提出公共安全、遊民，以及政府透明化的政見。

蘇麗絲 遊民 洛杉磯

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