我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

洛杉磯市市長選舉 卡魯索 民調微領先貝斯

記者李雪／綜合報導
卡魯索談論對政治理念的抱負。（記者張庭瑜／攝影）
卡魯索談論對政治理念的抱負。（記者張庭瑜／攝影）

今年洛杉磯市市長選舉值得關注，在民主黨較多的洛市，由於選民對犯罪率上升和遊民問題的憤怒，或使洛市幾十年來首次出現右傾。因為最新民調都顯示出億萬富翁候選人卡魯索（Rick Caruso）以少許優勢領先國會眾議員貝斯（Karen Bass）。

市長選戰原本有十餘名參選者，逐漸有人退出，例如市議員Joe Buscaino退出並背書卡魯索，市檢察官富爾（Mike Feuer）退出，背書貝斯。現有的參選人包括卡魯索、貝斯，以及有一半華裔血統的洛市議員梁家訓（Kevin de León），前兩者主要領跑。

68歲的貝斯是民主黨進步派的寵兒，她還曾一度是拜登選副總統時的潛在人選。63歲的卡魯索是一名開發商，以往紀錄大多時候是共和黨人，時而無黨派。但他在2月參選前不久，轉變成為民主黨人，並自稱是「中間派、支持就業、支持公共安全的民主黨人」。

卡魯索籌款數額在所有候選人中墊底，僅50多萬元。而貝斯在籌款方面一直領先，總籌款約300萬元，但仍比不過卡魯索自掏腰包超過2000萬元，砸錢買下無間斷的電視和網路廣告。卡魯索的支出金額超過其他所有候選人支出總和。不過由於卡魯索缺席五次競選辯論，僅有另兩次出席過，也遭到詬病。

梁家訓在年初時民調還曾排名第二，僅次於貝斯。但3月以來一路走低，至今只剩6%的支持率。

民主黨 民調 拜登

上一則

Toyota再削減 6月生產計劃

下一則

PCC理事會第七區 華裔青年王耀正 挑戰白人博士

延伸閱讀

洛市驚見普通汽油每加侖八元

洛市驚見普通汽油每加侖八元
洛市被通緝嫌犯出現在屋頂上 與警方對峙

洛市被通緝嫌犯出現在屋頂上 與警方對峙
洛市警局雇員在高速公路上撞死行人

洛市警局雇員在高速公路上撞死行人

洛市1所高中畢業生未打疫苗禁參加畢業典禮 家長抗議

洛市1所高中畢業生未打疫苗禁參加畢業典禮 家長抗議
卡魯索競選洛市長 重視仇亞事件 獲亞裔力挺

卡魯索競選洛市長 重視仇亞事件 獲亞裔力挺
洛市選舉大變 富爾棄選改支持貝斯

洛市選舉大變 富爾棄選改支持貝斯

熱門新聞

華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎