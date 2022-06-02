洛杉磯市市長選舉 卡魯索 民調微領先貝斯

卡魯索談論對政治理念的抱負。（記者張庭瑜／攝影）

今年洛杉磯市市長選舉值得關注，在民主黨 較多的洛市，由於選民對犯罪率上升和遊民問題的憤怒，或使洛市幾十年來首次出現右傾。因為最新民調 都顯示出億萬富翁候選人卡魯索（Rick Caruso）以少許優勢領先國會眾議員貝斯（Karen Bass）。

市長選戰原本有十餘名參選者，逐漸有人退出，例如市議員Joe Buscaino退出並背書卡魯索，市檢察官富爾（Mike Feuer）退出，背書貝斯。現有的參選人包括卡魯索、貝斯，以及有一半華裔血統的洛市議員梁家訓（Kevin de León），前兩者主要領跑。

68歲的貝斯是民主黨進步派的寵兒，她還曾一度是拜登 選副總統時的潛在人選。63歲的卡魯索是一名開發商，以往紀錄大多時候是共和黨人，時而無黨派。但他在2月參選前不久，轉變成為民主黨人，並自稱是「中間派、支持就業、支持公共安全的民主黨人」。

卡魯索籌款數額在所有候選人中墊底，僅50多萬元。而貝斯在籌款方面一直領先，總籌款約300萬元，但仍比不過卡魯索自掏腰包超過2000萬元，砸錢買下無間斷的電視和網路廣告。卡魯索的支出金額超過其他所有候選人支出總和。不過由於卡魯索缺席五次競選辯論，僅有另兩次出席過，也遭到詬病。

梁家訓在年初時民調還曾排名第二，僅次於貝斯。但3月以來一路走低，至今只剩6%的支持率。