非黨派地方公職選舉 10華人角逐 半數以上可望當選

非黨派的地方公職選舉，包括縣政委員、警察局長、估值官、城市議員、學區 教委及高院法官等公職。南加6月7日初選，有十位華人 角逐地方公職，半數以上可望成功連任或一戰成功，對於理念相同的其他族裔參選人也表達支持。

在地方城市議會選舉中，參選華裔有托倫斯（Torrance）市長候選人陳光豪（George Chen）、羅斯密市議員李志（Steven Ly）。在學區理事或教委選舉中，巴沙迪那學院（PCC）學區理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）和伍麗娥（Linda Wah）競選連任，鄺一正 （Kristine E. Kwong）和王耀正（Alton Wang）出馬挑戰。在亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委改選中，教委方玉龍（Fenton Eng）角逐連任，張奔（Ben Zhang）加入三爭二的競爭。

在縣級公職選舉中，受到華人社區支持的候選人，包括洛杉磯 縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffery Prang）及華裔參選人孫麗人（Sandy Sun） 、聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）。在洛杉磯市長選舉中，受到華人支持的有億萬富翁卡魯索（Rick Caruso）、有華人血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin De Leon） ，以及國會眾議員貝斯（Karen Bass）等。

非黨派公職參選人，按從政經歷大致可分為兩類。一類是老將尋求連任或改換跑道，他們知名度高，從政經驗豐富，人脈關係深厚，旨在促進地方經濟發展、改善社區治安、減少無家可歸現象；另一類是首次參選的新人，但已紮根社區多年，有朝氣、有活力、有衝勁，提升教育品質，希望掌握公權力來實踐自己的政見，服務市民和學生。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）日前宣布為三位非黨派地方公職候選人背書，包括縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、洛杉磯市長參選人貝斯，以及PCC華裔理事伍麗娥。

選務顧問李天然指出，PCC理事會選區重劃後，第七區仍以亞凱迪亞市（Arcadia）為主，新人王耀正（Alton Wang）畢業於UCLA法學院，社區人脈深厚，得到教師工會和學生會的支持，選戰打得很認真，每天都在催票，在這場一對一的選舉中很有希望勝出。