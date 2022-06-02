我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

非黨派地方公職選舉 10華人角逐 半數以上可望當選

記者丁曙／洛杉磯報導

非黨派的地方公職選舉，包括縣政委員、警察局長、估值官、城市議員、學區教委及高院法官等公職。南加6月7日初選，有十位華人角逐地方公職，半數以上可望成功連任或一戰成功，對於理念相同的其他族裔參選人也表達支持。

在地方城市議會選舉中，參選華裔有托倫斯（Torrance）市長候選人陳光豪（George Chen）、羅斯密市議員李志（Steven Ly）。在學區理事或教委選舉中，巴沙迪那學院（PCC）學區理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）和伍麗娥（Linda Wah）競選連任，鄺一正 （Kristine E. Kwong）和王耀正（Alton Wang）出馬挑戰。在亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委改選中，教委方玉龍（Fenton Eng）角逐連任，張奔（Ben Zhang）加入三爭二的競爭。

在縣級公職選舉中，受到華人社區支持的候選人，包括洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffery Prang）及華裔參選人孫麗人（Sandy Sun） 、聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）。在洛杉磯市長選舉中，受到華人支持的有億萬富翁卡魯索（Rick Caruso）、有華人血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin De Leon） ，以及國會眾議員貝斯（Karen Bass）等。

非黨派公職參選人，按從政經歷大致可分為兩類。一類是老將尋求連任或改換跑道，他們知名度高，從政經驗豐富，人脈關係深厚，旨在促進地方經濟發展、改善社區治安、減少無家可歸現象；另一類是首次參選的新人，但已紮根社區多年，有朝氣、有活力、有衝勁，提升教育品質，希望掌握公權力來實踐自己的政見，服務市民和學生。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）日前宣布為三位非黨派地方公職候選人背書，包括縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、洛杉磯市長參選人貝斯，以及PCC華裔理事伍麗娥。

選務顧問李天然指出，PCC理事會選區重劃後，第七區仍以亞凱迪亞市（Arcadia）為主，新人王耀正（Alton Wang）畢業於UCLA法學院，社區人脈深厚，得到教師工會和學生會的支持，選戰打得很認真，每天都在催票，在這場一對一的選舉中很有希望勝出。

加州眾議員方樹強為王耀正（右）背書。（選舉網站）
加州眾議員方樹強為王耀正（右）背書。（選舉網站）
洛杉磯市長參選人梁家訓（左）在華埠拉票造勢。（讀者提供）
洛杉磯市長參選人梁家訓（左）在華埠拉票造勢。（讀者提供）
托倫斯（Torrance）市長候選人陳光豪（George Chen）。（陳光豪競...
托倫斯（Torrance）市長候選人陳光豪（George Chen）。（陳光豪競選市長官網下載）

洛杉磯 學區 華人

上一則

電郵威脅炸學校 南加高中1學生疑涉案被捕

下一則

核桃鑽石吧 每周可澆水3天

延伸閱讀

澳洲西海岸發現「地球最大植物」綿延超過聖地牙哥到洛杉磯距離

澳洲西海岸發現「地球最大植物」綿延超過聖地牙哥到洛杉磯距離
洛杉磯限水措施1日上路

洛杉磯限水措施1日上路
海灘救生員好好賺 在洛城年薪衝破51萬元

海灘救生員好好賺 在洛城年薪衝破51萬元
洛杉磯國際機場網速全美第六 世界第八

洛杉磯國際機場網速全美第六 世界第八
蘇麗絲 發動125萬元買奶粉助清寒

蘇麗絲 發動125萬元買奶粉助清寒
加州治安糟 團體籲選民屏棄黨派 選承諾嚴打罪犯候選人

加州治安糟 團體籲選民屏棄黨派 選承諾嚴打罪犯候選人

熱門新聞

華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎