官民都姑息 助長搶劫惡風

洛杉磯縣喜瑞都市購物中心5月28日晚發生三名搶匪，當著顧客、店員面前肆無忌憚「搬貨」，搶掠Forever 21和Sephora化妝品店三大袋商品後，揚長而去。全程被顧客拍攝貼上網，東西岸電視台、英國媒體都報導這起荒謬的搶案，竟無人報警，歹徒囂張目無法紀，變成美國笑話。

加州 近一年來流行團夥公然搶劫，從舊金山 、矽谷到好萊塢，都流行「零元採購」，如今華人聚居城市也感染了。警方並未加強打擊力度，歪風盛行，而加州偷竊950元以下財物可無保獲釋，不會被判重罪，「鼓勵」更多歹徒如法泡製。

28日晚8時許，非裔兩男一女穿著帶帽子外套，在兩名店員和眾多顧客環伺下，先到Forever 21，再到Sephora香水專賣店，大搖大擺把值錢商品掃入三個黑色大垃圾袋，根本不在乎有顧客拍攝，直到袋子裝滿，才以一副休閒逛街姿態離開。顧客目瞪口呆，不斷驚呼「天呐，天呐……」，但商家拒報案，直到30日才將詳情報給警方。

這種情況和舊金山購物中心聽任數十名歹徒掃貨，無人即時報警，而警察也未必馬上趕到，如出一轍，好像搶劫成了天經地義，不算犯罪。

加州風氣愈來愈壞，和民主黨 主政難脫干係。情況很明顯：一，美國向來鼓勵人身安全第一，只要歹徒不拿刀槍脅迫，搶劫損失保險可能有理賠，所以商家要求店員勿干涉歹徒搬貨、不觸怒歹徒，引來危險。以前搶銀行是這樣，現在搶一般商店也如此，姑息養奸，縱容犯罪，把風氣帶壞。

二，加州法律，偷竊950元以下財物屬輕罪，不必坐牢，法官可能僅判社區服務。三名歹徒如果每人搶950元，三人合搶2850元，理論上免坐牢。這是洛縣檢察長賈斯康一夥人在舊金山任內推動的「德政」，如今全加州都適用這項法律，民主黨「有功」。

三，這類搶案歹徒包含各族裔，卻難否認非裔常是主角。主流媒體為求「政治正確」，黑命貴之下不敢提非裔，包括喜瑞都這件劫案，有媒體稱它是「偷竊」而不是搶劫；視頻中歹徒明明是黑人，媒體卻避談。

這種畸型政治、社會生態，商家不想報案，因為報案沒用；警察在街上巡邏，如未接報案更不會火速趕到現場圍堵歹徒，因為抓了馬上會無保獲釋。這一切新常態造成治安敗壞，加州被諷刺成美國縮影，也是共和黨攻擊民主黨的把柄。

這真是一齣黑色幽默的現實劇。報導說，搶案發生時，店裡正播放Rihanna的《SOS》歌曲，歌詞有“please somebody help me”。有人諷刺說，讓這些禽獸們搶飽有錢了，總比在街頭持槍打劫禍害無辜好，至少降低一點社會成本。何況把他們關進監獄，還要納稅人花錢養，民主黨政客真是用心良苦啊！

加州「善待」匪徒，不忍用嚴刑峻罰整頓治安，商家失去安全保障，民眾乾瞪眼，種種做法令人不齒。加州居民繳比外州高的稅，難道活該享受這種待遇？你我都有權憤怒，但這就是選民投票選擇的結果。