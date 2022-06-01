我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

45區聯邦眾議員競選人陳介飛 獲民主黨背書 挑戰朴銀珠

記者楊青／洛杉磯報導
民主黨加州45區聯邦眾議員競選人陳介飛（Jay Chen）。（檔案照）
民主黨加州45區聯邦眾議員競選人陳介飛（Jay Chen）。（檔案照）

加州選區重畫後的第45區國會眾議員初選6月7日舉行，共有三位候選人參選，包括2012年曾挑戰39區共和黨老將羅伊斯的民主黨候選人陳介飛（Jay Chen），共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel），和越裔共和黨人Long Pham。初選前兩名將進入11月8日的決選。

共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠，參加選區重畫後的第45區國會眾議員初選，爭...
共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠，參加選區重畫後的第45區國會眾議員初選，爭取連任。（本報檔案照）

陳介飛是海軍預備役情報官、小企業主和兩個孩子的父親，來自台灣移民家庭，畢業於哈佛大學。陳介飛說，他以幫助選區內的工薪家庭取得成功為己任。他厭倦職業政治家，更關心他們的黨派議程和為特殊利益服務，而不是為人民服務。應對通貨膨脹，解決大公司哄抬價格，確保小企業獲得幫助，降低對中產階級的稅收，是他此次競選的主要政治訴求。

陳介飛目前得到加州民主黨、加州勞工聯合會等組織背書。

新劃分後的45選區，由橙縣和洛縣原有的五個選區的部分地區重新組成新版圖選區，包括Brea 、Fullerton、Buena Park、Cerritos、Artesia、Hawaiian gardens、La palma、Cypress、 Ross Moor、Garden grove、Los Alamitos、Westminster、Fountain valley等城市。該選區華人人口3%，亞裔人口37%左右，白人36%，拉丁裔23%，非裔3%。民主黨占登記選民約37%，共和黨登記選民約占32%。

共和黨 加州 民主黨

上一則

選國會28選區眾議員 趙美心優勢明顯連任無懸念

下一則

洛杉磯國際機場網速全美第六 世界第八

延伸閱讀

斯特凡尼克從共和黨政治新秀躍升川普競選搭擋可能人選

斯特凡尼克從共和黨政治新秀躍升川普競選搭擋可能人選
國會來不及修法 歐記健保漲價 民主黨憂期中選舉雪上加霜

國會來不及修法 歐記健保漲價 民主黨憂期中選舉雪上加霜
德州小學槍案 民主黨歐洛克當政治賭注 州長選舉尋求逆轉勝

德州小學槍案 民主黨歐洛克當政治賭注 州長選舉尋求逆轉勝
選票譯名變陳傑 陳介飛籲支持者注意

選票譯名變陳傑 陳介飛籲支持者注意
華裔參選國會議員 通訊選票竟將「陳介飛」變「陳傑」

華裔參選國會議員 通訊選票竟將「陳介飛」變「陳傑」

第45選區 陳介飛、朴銀珠 大打種族歧視與抹紅戰

第45選區 陳介飛、朴銀珠 大打種族歧視與抹紅戰

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫