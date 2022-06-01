45區聯邦眾議員競選人陳介飛 獲民主黨背書 挑戰朴銀珠

民主黨加州45區聯邦眾議員競選人陳介飛（Jay Chen）。（檔案照）

加州 選區重畫後的第45區國會眾議員初選6月7日舉行，共有三位候選人參選，包括2012年曾挑戰39區共和黨 老將羅伊斯的民主黨 候選人陳介飛（Jay Chen），共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel），和越裔共和黨人Long Pham。初選前兩名將進入11月8日的決選。

共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠，參加選區重畫後的第45區國會眾議員初選，爭取連任。（本報檔案照）

陳介飛是海軍預備役情報官、小企業主和兩個孩子的父親，來自台灣移民家庭，畢業於哈佛大學。陳介飛說，他以幫助選區內的工薪家庭取得成功為己任。他厭倦職業政治家，更關心他們的黨派議程和為特殊利益服務，而不是為人民服務。應對通貨膨脹，解決大公司哄抬價格，確保小企業獲得幫助，降低對中產階級的稅收，是他此次競選的主要政治訴求。

陳介飛目前得到加州民主黨、加州勞工聯合會等組織背書。

新劃分後的45選區，由橙縣和洛縣原有的五個選區的部分地區重新組成新版圖選區，包括Brea 、Fullerton、Buena Park、Cerritos、Artesia、Hawaiian gardens、La palma、Cypress、 Ross Moor、Garden grove、Los Alamitos、Westminster、Fountain valley等城市。該選區華人人口3%，亞裔人口37%左右，白人36%，拉丁裔23%，非裔3%。民主黨占登記選民約37%，共和黨登記選民約占32%。