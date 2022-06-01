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南加初選 聯邦州級華人贏面大

記者丁曙／洛杉磯報導
國會眾議員劉雲平。（本報檔案照）
國會眾議員劉雲平。（本報檔案照）

2022年加州期中初選（Primary Election）將於6月7日舉行，南加州華人和亞裔踴躍參與民主進程，競選連任或首度角逐聯邦、加州和地方公職，預測尋求連任的聯邦和加州層級公職的華人全部可以晉級11月大選，地方政府和學區選舉過半華人可以當選。

國會眾議員趙美心（本報檔案照）
國會眾議員趙美心（本報檔案照）

國會眾議員參選人陳介飛。（本報檔案照）
國會眾議員參選人陳介飛。（本報檔案照）

加州主計長參選人饒影凡。（本報檔案照）
加州主計長參選人饒影凡。（本報檔案照）

在聯邦層面，南加州有六位華裔或亞裔進軍國會眾議院。其中，第28區趙美心（Judy Chu）、第36區劉雲平（Ted Lieu）、第38區秦振國（Eric Ching）、第40區韓裔金映玉（Young Kim）、第45區陳介飛（Jay Chen，選票上將其中文名譯為陳傑）和韓裔朴銀珠（Michelle Park Steel），皆可拿下前兩名高票晉級11月大選。

加州眾議員陳立德。（本報檔案照）
加州眾議員陳立德。（本報檔案照）

加州主計長參選人陳仁宜。（本報檔案照）
加州主計長參選人陳仁宜。（本報檔案照）

加州眾議員方樹強。（本報檔案照）
加州眾議員方樹強。（本報檔案照）

在加州層面，南加地區有五位華裔進軍州府或議會。其中，主計長參選人陳仁宜（Lanhee Chen）和饒影凡（Yvonne Yiu，選票上將其中文名譯為尤尼．佑）都被看好；49區眾議員方樹強（Mike Fong）、59區眾議員陳立德（Phillip Chen）、62區眾議員華人女婿藍登（Anthony Rendon）毫無懸念；選區涵蓋數個華人城市的30區參議員Bob Archuleta也將輕鬆進入決選；但是，22區參議員候選人蔡瀚青（Vincent Tsai，選票上將其中文名譯為文森特•蔡）則面臨苦戰。

尋求連任的華裔聯邦和加州級別的民選官員，通常具有政績好、知名度高、支持者眾、行政資源多的優勢。而且，所在選區的同黨選民或亞裔選民占多數。另方面，他們的挑戰者知名度低，亦無公職經驗，雙方實力差距大。

參加今年高層選舉的華裔和亞裔參選人，受到主流政黨和華人參政團體背書。其中，洛杉磯縣最大黨民主黨委員會為同樣是民主黨的趙美心等華裔候選人背書；洛杉磯縣共和黨委員會亦為同樣是共和黨的陳仁宜、陳立德等華裔參選人背書。此外，美國華人政治聯盟也為競選連任的國會眾議員趙美心、金映玉、加州眾議員方樹強，以及加州主計長參選人饒影凡等背書。這些宣傳造勢活動升高了候選人的知名度，激發了華洋選民的投票熱情，提升了他們的當選機會。

加州 華人 華裔

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