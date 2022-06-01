州眾議會第73選區重劃含爾灣市 有利崔錫浩

加州第73選區共和黨籍韓裔參選人崔錫浩。（本報檔案照）

加州眾議會第73選區，在選區重劃後包含華人聚集的爾灣 市以及周邊地區。今年的選舉參選人並不多，登上選票的僅兩位，不過都是在任的強勁對手。另外第73選區還有一名華裔候選人黃宜誠（Luis Huang）雖然參選，但未能印上選票。

由於重劃選區，該區今年的選舉變得複雜，主要的兩名候選人都是在位的州眾議員 。其中韓裔共和黨 籍州眾議員崔錫浩（Steven Choi），現代表第68選區；而民主黨籍的州眾議員皮崔－諾里斯（Cottie Petrie-Norris），現代表的是74選區。

而現在正代表第73選區的在任者，共和黨籍州眾議員Laurie Davies，也將因選區重劃，轉而競選第74選區。

另外第73選區還有一名未能印上選票的華裔候選人黃宜誠。黃宜誠曾經競選過爾灣市長，但卻在政見會上公開表示支持另一位候選人，要大家不要投票給他，被人認為並非認真參選而是「攪局」。不過他所支持的康恩（Farrah Khan）最終當選爾灣市長。

第73選區在重劃後，整個版圖和原先幾乎少有重疊。新版圖主要涵蓋的爾灣市，北邊原是崔錫浩的選區，南邊原是皮崔－諾里斯的選區。新版圖還包括森林湖（Lake Forest）的西北部分，杭亭頓灘（Huntington Beach）的東南角。新版圖幾乎覆蓋整個爾灣市境，這對崔錫浩非常有利，他在爾灣經營已久，曾當選過爾灣市長、市議員。新的73區亞裔人口占27.6%，白人占51.3%，拉丁裔為17.3%。