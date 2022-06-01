選國會28選區眾議員 趙美心優勢明顯連任無懸念

趙美心競選國會第 28選區眾議員連任無懸念。（競選總部）

加州 期中選舉6月7日初選將臨，原民主黨 國會第27選區民主黨籍眾議員趙美心 （Judy Chu），此次轉戰第28新選區求連任。新選區包括多個華人聚居區，且民主黨登記選民近半；趙美心知名度高、支持者多、優勢明顯，連任成功無懸念。

加州第28國會眾議員新選區跨洛杉磯縣和聖伯納汀諾縣，包括阿罕布拉（Alhambra）、艾特迪那、亞凱迪亞（Arcadia）、克萊蒙、拉肯納達-弗林楚奇（La Canada Flintridge）、La Crescenta-Montrose、蒙特利公園（Monterey Park）、巴沙迪那（Pasadena）、羅斯密（Rosemead）、聖蓋博（San Gabriel）、聖瑪利諾（San Marino）、西拉瑪德瑞、南巴沙迪那、天普（Temple City）和賴特伍德等城市，以及格蘭杜拉、蒙羅維亞、庫卡蒙加牧場和高地的部分地區，其中半數城市為華人主要聚居區。

趙美心此次競選遭遇三人挑戰，分別是民主黨Dorothy Caronna、共和黨Wes Hallman、以及無黨派Giuliano Depaolis，均名不見經傳。趙美心的競選網站背書名單上約百人，涵蓋兩黨各級民選官員，從加州聯邦參議員到地方學區教委，相當廣泛。