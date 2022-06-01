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加州49選區眾議員方樹強 連任占優勢

記者丁曙／阿罕布拉報導
加州49區眾議員方樹強競選連任優勢大。（本報檔案照）
加州49區眾議員方樹強競選連任優勢大。（本報檔案照）

加州期中選舉6月7日初選，今年2月當選的州眾議會第49選區民主黨籍眾議員方樹強（Mike Fong）尋求連任，因為該選區是民主黨鐵票區，且亞裔選民過半，因此連任成功機率很大。

新劃的眾議會第49選區涵蓋十個城市或其中的部分地區，大部分是華人聚居城市，包括阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia）、蒙特利公園（Monterey Park）、羅斯密（Rosemead）、聖蓋博（San Gabriel）、聖瑪利諾（San Marino）、天普市（Temple City），以及亞裔比例較高的艾爾蒙地（El Monte）、南艾爾蒙地（South El Monte）、蒙地貝婁（Montebello）。

方樹強此番連任選舉，仍是遭遇共和黨籍老對手布林克（Burton Brink）。自2018年以來，布林克曾經兩度挑戰49選區前任州眾議員周本立，均鎩羽而歸；在今年2月特別補選中，又以33%比67%慘敗給方樹強。但是，布林克屢敗屢戰，勇氣可嘉。今年期中選舉再度上陣，雖然得到洛杉磯縣共和黨背書，但選民基本盤未變，還是難有翻身機會。

期中選舉 亞裔 眾議員

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