38區聯邦眾議員競選人 秦振國對上桑契斯 各擁民意

共和黨38選區聯邦眾議員競選人秦振國（Eric Ching）。（檔案照）

加州 聯邦第38選區國會眾議員席位，6月7日初選，將由共和黨 籍核桃 市市長秦振國（Eric Ching）挑戰民主黨老將、現任38區的聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）。另外尚有一位候選人、共和黨的John Sarega。

38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）爭取連任。（桑契斯官網）

目前秦振國獲得加州共和黨、洛杉磯縣及橙縣共和黨、大洛杉磯教育與家長聯盟，以及洛杉磯縣警察協會等背書支持。桑契斯也獲得加州民主黨全力支持，日前並勤走選區重畫後被納入38區的華人社區聆聽民意，深獲華人好評。

秦振國兩度擔任核桃市市長，期間核桃市數度評為全國「最適合人居小城」。秦振國表示，給選區民眾提供一個安全社區，始終是他競選第一要務，他期待幫助改良加州現狀，有效遏制犯罪，提升民生品質，重拾中小學教育核心，為選區爭取福利，還百姓安居樂業的傳統生活，讓企業重獲生機。

2021年選區重劃後的國會38區，從原來以包括東南部洛杉磯縣城市，和聖蓋博谷中部華人聚集城市以及部分橙縣城市為主，變更為以聖蓋博谷中區和東區華人聚居城市，以及橙縣北部地區為主。38區新版圖包括：核桃市、鑽石吧、南艾爾蒙地、部分蒙特利公園市、部分蒙地貝婁、部分惠提爾、諾瓦克、La Mirada、La Habra、La Habra Heights、Buena Park、Santa Fe Springs、Pico Rivera等城市和地區。該區拉丁裔佔55%，亞裔20%，白人20%。