蘇麗絲 發動125萬元買奶粉助清寒

緩解全國嬰兒奶粉荒，蘇麗絲發動撥款125萬元購買奶粉支援清寒家庭。（蘇麗絲辦公室提供）

為緩解全美嬰兒奶粉荒，洛杉磯 縣第一區縣政委員蘇麗絲 ( Hilda L. Solis）近日發動撥款50萬元購買奶粉，並已開始分發清寒家庭；洛杉磯縣另一波75萬元的救濟奶粉也在採購當中。

響應拜登總統行政令，為全國有需要的家庭提供嬰兒配方奶粉，紓緩全美嬰兒奶粉荒的問題，蘇麗絲發動撥款並與洛杉磯縣兒童與家庭服務部合作，緊急購買了50萬元的嬰兒配方奶粉，國殤日長周末開始陸續發送到兒童福利系統家庭手中。洛杉磯縣正在為家庭採購75萬元相同產品。

蘇麗絲親自參加了長周末的奶粉分發活動。她表示，知道許多父母和看護人為嬰兒配方奶粉短缺而感到擔心和焦慮，縣政府有責任成為居民的安全網，滿足最弱勢群體的需求。

在其辦公室的指導下，第一批奶粉在5月29日至6月4日之間到達，並將通過洛杉磯縣公共衛生部和兒童與家庭服務部，通過家訪等方式為新父母提供分發服務。

蘇麗絲特別感謝洛縣 兒童家庭服務部的採購團隊，不辭辛勞千方百計採購奶粉，保證新生嬰兒的每日需要。在目前全國範圍的嬰兒配方奶粉短缺期間，這幾乎是不可能完成的任務。她說，洛縣將與非營利機構、健康診所合作，並通過洛杉磯的食品分發機構，確保最需要幫助的家庭和嬰兒能夠獲得食品。

蘇麗絲所管轄的洛杉磯縣第一選區包括阿罕布拉、阿蘇薩、鮑爾溫公園、柯汶那、西柯汶那、鑽石吧、核桃市、工業市、拉朋地、蒙特利公園、羅斯密、聖蓋博等城市和中國城、高地公園、林肯岡、小東京、小菲律賓城、泰國城等地區。