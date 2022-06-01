河濱縣警 打擊幫派查獲槍枝毒品

警方查獲毒品。（警方提供）

南加 內陸河濱縣警方近日查獲二名涉嫌幫派 成員，並繳獲大量毒品 和槍枝彈藥。

警方表示，自2022年4月以來，河濱縣警局負責打擊茉莉塔（Murrieta）及坦密庫拉（Temecula)地區幫派的執法人員，注意到當地發生多起非法槍枝、毒品交易案，於是介入調查，確信嫌犯在茉莉塔市民宅或公共倉儲作案。4月26日，警方對茉莉塔市區一個倉庫搜查，地點在Whitewood街24900街區，發現一支AK-47衝鋒槍及大量子彈，並未有嫌犯在場。

5月20日，縣警局在茉莉塔市警局配合下，對位於Peral街40000號街區一棟民宅突擊檢查，查獲一支短管步槍，大容量彈夾，半磅芬太尼、一千多顆M-30藥丸、數盎司海洛因及其它毒品、彈藥及槍枝零部件。

警方在進一步取證後，於日前將兩名男女嫌犯拘捕，他們是36歲墨菲（Richard Murphy）、34歲沃赫斯（Lisa Wehus），拘押在內陸Cois Byrd拘押中心，涉嫌非法持有交易槍枝及毒品罪。

河濱警方呼籲民眾提供進一步案件線索，可致電951-461-6344。居民一旦發現社區有可疑違法槍枝及毒品活動，呼籲舉報，致電951-461-6363。警方表示，河濱縣警局打擊幫派執法隊，與多個執法單位配合動作，針對當地街頭幫派清除犯罪。茉莉塔及坦密庫拉地區打擊幫派執法警力，是河濱縣多個打擊幫派的執法力量之一。