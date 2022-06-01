李軍參選市議員 國殤日致敬老兵

亞凱迪亞市議員候選人律師李軍（右）日前參加第24屆向老兵和軍屬致敬的活動。（李軍提供）

亞凱迪亞 （Arcadia）市議員候選人、律師李軍，日前在國殤日參加多場向老兵和軍屬致敬的活動。他表示，老兵為美國的自由付出生命，他們的犧牲不應該被忘記。 此前他也捐款裝飾了亞市的越戰紀念碑。

在國殤日期間別人都是聚會旅遊，李軍則積極參加社區活動。他表示，很多人都只把國殤日當作一個長周末假日，但對他來說是一個緬懷先烈的日子。他當天不僅參與洛杉磯 縣政委員巴格（Kathryn Barger ）舉辦的第24屆退伍老兵活動，還參加由亞市書記員Gene Glasco在越戰紀念碑前主持，為紀念在越戰中犧牲的14名亞凱迪亞市民舉行的活動。

此前李軍還捐款給亞市學生Chris Tran，及他的亞凱迪亞童子軍夥伴們 （Arcadia Boy Scouts Troop 104），以供他們購買必要的裝飾品如美國國旗，還有玫瑰花和其他花卉和清潔品，來清洗越戰紀念碑和裝飾紀念碑周圍。

李軍在亞市生活十多年，他說，他是亞市的一份子，他積極關注亞市的各項事宜，尤其是不忘傳統。他多年來先後在亞凱迪亞扶輪社，亞市華人 獅子會，亞市華人協會等會服務社區，還在年度亞市免費法律諮詢日擔任義務律師。