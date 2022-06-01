歹徒移花接木 用待售屋騙租金

隨著租金上揚，租屋詐騙的案件也增加。(Pexels/Ivan Samkov)

隨著租金 上揚，許多租屋者忙著尋找更划算的出租房，而詐騙 者抓住此機會，多方設法令尋求租屋者匯出租金或押金，甚至移花接木使用待售、或並未出租的房屋騙租客匯出款項。

休士頓KHOU電視台報導，帕克斯（Michele Parks）在Craigslist上找到她心目中的房屋，也替搬入新家做好準備。

「房屋很漂亮，我有兩個孫子，他們應該會喜歡」帕克斯說，「我從Craigslist找到這個房源，租金每月1000元，沒有什麼房屋是每月只有1000元租金」她說。

她發簡訊給房東 ，房東給了她家地址。當帕克斯把車停在出租屋前，看到的一切都是重新粉刷與美化的建築，她知道這是其所等待的房屋。她並沒有被前面房地產經紀公司所插的牌子影響，她認為房東不是想要賣房，就是想將其出租。

帕克斯說，「我認為房東將房屋上市很長一段時間，所以現在想將其出租。」

房東告訴帕克斯，自己不在城裡，但在她匯了1000元押金後，會給她一把鑰匙。然而，帕克斯將錢匯過去後，再也沒收到房東消息。其實，帕克斯看到該屋所有內部照片，都是盜其他合法銷售房屋的資料而來。

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）說，租屋詐騙非常常見。

律師布朗（Christopher Brown）說，詐騙者在信譽良好的網站上，拿到業主電郵帳戶，或更改電子郵件信箱。

他指出，若是房東要求電匯或使用禮卡付款、或者房東在簽訂租約前要求押金或租金、以及房東說自己不在國內或城裡，這可能都是個騙局。

布朗建議租屋者，最好將其尋找的所在地價格，與其他地方租金做個比較。「問問自己，這裡的租金比同類房屋租金低很多嗎？如果是，這可能是個危險訊號。」

最重要的關鍵是，若民眾沒有進入房屋內看過、或見過房東，則千萬別匯款。