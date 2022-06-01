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加州議會研擬法案 超高溫下工作將更有保障

編譯組／綜合報導
加州推動高溫下戶外勞工的避暑保障。(Pexels/Denniz Futalan)
加州推動高溫下戶外勞工的避暑保障。(Pexels/Denniz Futalan)

加州戶外勞工，在極端高溫下工作權益可望有所保障。加州議會正研擬AB 2243法案，若該法通過，加州勞工在極端超高溫（ultrahigh）下工作，將獲得更多保障。

根據KTLA電視台報導，該法案要求加州職業安全和健康標準委員會（Occupational Safety and Health Standards Board），考慮在室外溫度超過105度時，修改農業與建築工人的中暑標準。

此外，委員會還考慮要求雇主確保工人每小時都能有帶薪休息時間，得到比正常情況更多的冷水，同時要求雇主更加關注工人是否出現與熱有關的疾病與症狀等。

雇主還可能被要求向新員工說明，當溫度超過80度時，該公司對高溫引起的疾病、或預防中暑所採取的計畫。

該法案還將要求標準委員會，考慮降低空氣品質超標的標準，以便及早「強制使用呼吸防護裝備」。

該法案由加州參議員賈西亞（Eduardo Garcia）和瑞瓦斯（Luz Rivas）提出，25日以47票對19票通過，並提交至參議會審議。

目前加州已有法律，要求戶外工作人員採取一定的防護措施，確保雇主每小時替每名工人提供至少四分之一加侖用水。

加州 高溫 勞工

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