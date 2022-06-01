LACFRC獎學金 鼓勵汽修優異生

今年榮獲獎金的三名學生。（LACFRC提供）

阿罕布拉 （Alhambra ）聯合學區日前舉行第53屆年度汽車 技術員頒獎典禮，同時慶祝獲獎高中生於汽車技術課中所獲得的成就。

今年榮獲李‧舒伍德（Sherwood Lee，譯音）紀念獎學金的學生，分別是來自聖蓋博 （San Gabriel ）高中的萊拉 （Michael A. Lara）、馬凱博（Mark Keppel）高中的何蓋溫（Gavin C. Ho，譯音）和阿罕布拉高中的瓦拉斯奎茲（Kevin A. Velasquez），三位學生被汽車科教師選評為年度最佳學生，在頒獎典禮中各獲500元獎學金和一份榮譽證書。

李．舒伍德曾擔任洛杉磯華埠鞭炮運行委員會（Los Angeles Chinatown Firecracker Run Committee，簡稱LACFRC）委員，生前曾為聖蓋博高中最受人歡迎的汽車機械教師，同時擔任煙火運行委員會的賽事總監。該委員會在每年舉辦的十哩路跑活動施放傳統鞭炮，而該傳統也從1978年創辦以來延續至今。身為創立元老之一的李．舒伍德，也十分積極參與會內舉辦的各種活動，期間曾擔任過賽事總監、官方攝影師、董事會成員，也曾為委員會編寫標準操作程序手冊。

在頒獎典禮上李‧舒伍德的遺孀李‧瑪格麗特（Margaret Lee，譯音）分享了她夫婿生前對汽車的種種熱情，她表示，李‧舒伍德高中畢業後，先後成為了一名攝影師和作家。而出自於對保時捷的熱愛，李‧舒伍德接著創立了Seine Systems公司，主要研發及銷售幫助跑車更高效運行的零件。

LACFRC是一個非營利組織 ，從開辦以來一直致力促進文化交流，教育及促進健康生活，每年也不定期舉辦路跑活動，為慶祝及延續農曆新年的文化傳統，該會將每次活動收益都投資於社區，為小學和當地非營利組織提供服務和計畫。