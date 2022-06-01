新絲路少兒模特賽LA賽區88人勝出 6月總決賽再爭殊榮

2022第18屆新絲路中國國際少兒模特大賽，洛杉磯賽區總決賽暨頒獎盛典，88位模特過關斬將，在喜來登酒店的舞台上華麗蛻變。（主辦單位提供）

2022第18屆新絲路中國國際少兒模特大賽，洛杉磯 賽區總決賽暨頒獎盛典，日前隆重舉行，88位模特過關斬將，在喜來登酒店搭建的夢幻華麗舞台上，華麗蛻變。

優秀選手代表將於6月12日代表洛杉磯賽區，赴紐約參加全美總決賽，總決賽獲獎者除了可以獲得由新絲路產業集團，和美國J.I.A.國際文化傳媒集團頒發的官方證書外，還有機會入選2022年9月的紐約時裝周表演，並有機會獲推薦簽約專業模特經紀人，得到知名時尚品牌代言人及其他展演機會。

決賽由著名主持人楊洋、崔楠主持。本屆大賽共分為五個年齡組別：幼兒組（4-5歲）、幼年組（6-7歲）、少兒組（8-9歲）、少年組（10-14歲）、青少年表演組（15-17歲），決賽當晚通過LOGO服、潮服、禮服的激烈比拼，最終，五個組別的（男女）冠軍分別為：Jayden Wei、Aria Zhang、Jerry Ji、Joey Chen、Jaylen Ma、Serena Liang、Aiden Li、Krystal Deng、Ezra Ma、Lily Liang。夢幻的現場，盛大的時裝秀，每一位選手都表現出專業、信心與勇氣。

「新絲路中國國際少兒模特大賽 」創始於2007年，今年跨越太平洋首次登陸全美，美國總賽區由新絲路產業集團及美國J.I.A. 國際文化傳媒集團主辦，組委會已經在紐約、洛杉磯、舊金山、亞特蘭大 等地，設立多個分賽區，洛杉磯賽區由中美華人戲劇聯盟和KYSL STUDIO聯合承辦，同時KYSL STUDIO是唯一指定的賽前模特培訓機構。

本次決賽評審由亞洲電影節主席Georges N. Chamchoum、世界模特小姐大賽中國區冠軍暨全球亞軍馬力、香港亞洲小姐亞軍暨最上鏡小姐Michelle Huang黃敏燁、時裝品牌Gao Republic創始人及設計總監Katherine Gao、台灣凱渥模特兒經紀公司知名模特Vivian Wang、中國新絲路第一代男模席力威、著名男中音歌劇 演員Matthew Acuff擔綱。