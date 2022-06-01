我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

新絲路少兒模特賽LA賽區88人勝出 6月總決賽再爭殊榮

洛杉磯訊
2022第18屆新絲路中國國際少兒模特大賽，洛杉磯賽區總決賽暨頒獎盛典，88位模特過關斬將，在喜來登酒店的舞台上華麗蛻變。（主辦單位提供）
2022第18屆新絲路中國國際少兒模特大賽，洛杉磯賽區總決賽暨頒獎盛典，88位模特過關斬將，在喜來登酒店的舞台上華麗蛻變。（主辦單位提供）

2022第18屆新絲路中國國際少兒模特大賽，洛杉磯賽區總決賽暨頒獎盛典，日前隆重舉行，88位模特過關斬將，在喜來登酒店搭建的夢幻華麗舞台上，華麗蛻變。

優秀選手代表將於6月12日代表洛杉磯賽區，赴紐約參加全美總決賽，總決賽獲獎者除了可以獲得由新絲路產業集團，和美國J.I.A.國際文化傳媒集團頒發的官方證書外，還有機會入選2022年9月的紐約時裝周表演，並有機會獲推薦簽約專業模特經紀人，得到知名時尚品牌代言人及其他展演機會。

決賽由著名主持人楊洋、崔楠主持。本屆大賽共分為五個年齡組別：幼兒組（4-5歲）、幼年組（6-7歲）、少兒組（8-9歲）、少年組（10-14歲）、青少年表演組（15-17歲），決賽當晚通過LOGO服、潮服、禮服的激烈比拼，最終，五個組別的（男女）冠軍分別為：Jayden Wei、Aria Zhang、Jerry Ji、Joey Chen、Jaylen Ma、Serena Liang、Aiden Li、Krystal Deng、Ezra Ma、Lily Liang。夢幻的現場，盛大的時裝秀，每一位選手都表現出專業、信心與勇氣。

 「新絲路中國國際少兒模特大賽 」創始於2007年，今年跨越太平洋首次登陸全美，美國總賽區由新絲路產業集團及美國J.I.A. 國際文化傳媒集團主辦，組委會已經在紐約、洛杉磯、舊金山、亞特蘭大等地，設立多個分賽區，洛杉磯賽區由中美華人戲劇聯盟和KYSL STUDIO聯合承辦，同時KYSL STUDIO是唯一指定的賽前模特培訓機構。

本次決賽評審由亞洲電影節主席Georges N. Chamchoum、世界模特小姐大賽中國區冠軍暨全球亞軍馬力、香港亞洲小姐亞軍暨最上鏡小姐Michelle Huang黃敏燁、時裝品牌Gao Republic創始人及設計總監Katherine Gao、台灣凱渥模特兒經紀公司知名模特Vivian Wang、中國新絲路第一代男模席力威、著名男中音歌劇演員Matthew Acuff擔綱。

洛杉磯 亞特蘭大 歌劇

上一則

世說新聞/買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

下一則

蘇麗絲 發動125萬元買奶粉助清寒

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
洛杉磯海灘救生員好好賺 年薪達51萬 加班費超過24萬

洛杉磯海灘救生員好好賺 年薪達51萬 加班費超過24萬
洛縣華人改裝車業曾一度繁榮 現步入低谷

洛縣華人改裝車業曾一度繁榮 現步入低谷
警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯

警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯
疫情第一年 新冠致洛杉磯縣死亡率增加26%

疫情第一年 新冠致洛杉磯縣死亡率增加26%
慶亞裔傳統月 各式風箏洛杉磯州立歷史公園翱翔

慶亞裔傳統月 各式風箏洛杉磯州立歷史公園翱翔

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫