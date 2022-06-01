中華高校校友辦聯盟杯網賽 華人規模最大、水平最高

全美華人網球聯合會會長任清瑩（左）和90歲的選手合影。（記者張宏／攝影）

南加 州中華高校校友會聯盟網球俱樂部主辦的第二屆南加聯盟杯校友網球團體賽，暨2022全美華人 洛杉磯網球邀請賽，日前在鮑爾溫公園市(Baldwin Park)網球中心舉辦。

高校聯盟網球俱樂部主席、南京大學校友王青表示，疫情蟄伏後，大家體育鍛鍊熱情高漲。今年的比賽可謂是南加華人網球賽規模最大、專業水平最高的一次比賽，有三名中國國家隊退役國手參加比賽。

他說，來自大中華地區70餘所大專院校的200名選手，分成12個隊比賽，其中上屆比賽前四名：南加高校聯隊、南京大學聯隊、復旦華師大聯隊和交通大學校友隊，被列為種子隊，和交通大學校友隊、浙江大學校友隊、北航中科哈工校友聯隊、工農同濟校友聯隊、清華校友隊、加州 高校校友聯隊、你我她校友聯隊，和中南西南高校校友聯隊一起，分成四個小組比賽。

全美華人網球聯合會會長任清瑩，也曾是北京女子網球隊的專業選手。她表示，她專程從聖地牙哥帶了多支隊伍參賽，北美華人網球藏龍臥虎，這次比賽參與的球友年齡跨度很大，從在讀大學的學生到90歲高齡的長者，涵蓋各個年齡層。

2022全美華人洛杉磯網球邀請賽金組冠軍，是南加高校聯盟一隊，亞軍是南加高校聯盟二隊，第三名是大爾灣華人網球俱樂部隊。第二屆南加聯盟杯校友網球團體賽，銀組冠軍是復旦華師大雲大校友聯隊，亞軍台灣高校校友聯隊，第三名是浙江大學校友隊。