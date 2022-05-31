橙縣「嘎呼拉斯」演唱會 台灣原住民美聲繞梁

2022年橙縣台灣傳統週系列活動「台灣原住民音樂文化記實」，於5月28日舉行。圖為來自台灣的荖濃國小、建山國小、寶來國中及六龜高中合唱團的表演。（橙僑中心提供）

2022年橙縣台灣傳統周5月28日舉辦第五場系列活動–「台灣原住民 音樂文化記實」，邀請來自台灣的荖濃國小、建山國小、寶來國中、六龜高中及尼布恩等五個原住民合唱團，在線上舉辦一場「台灣印象-嘎呼拉斯」演唱會，穿上各部族服飾，戴著口罩 ，用嘹亮的歌聲，歡樂地唱出平埔族、布農族、阿美族和客家等歌謠，讓海外不同族裔增加對台灣的印象。

2022年橙縣台灣傳統週系列活動「台灣原住民音樂文化記實」，大洛杉磯台灣會館共同線上參與。圖為大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇(前排左1)、執行長林榮松醫師(前排中)宇現場僑胞合影。（橙僑中心提供）

嘎呼拉斯(KAHUZAS)是布農族語，是唱歌、一起歡唱的意思。為了讓海外僑胞及其他裔族的朋友能多認識台灣原住民的多元文化，有志於原住民音樂文化紀實的陳俊志醫師，親自到高雄六龜地區，和國小、國中、高中及尼布恩等五個原住民合唱團合作，精心製作了這場演唱會。

2022年橙縣台灣傳統周系列活動「台灣原住民音樂文化記實」，圖為六龜高中合唱團的表演。（橙僑中心提供）

演唱會先由陳俊志醫師和許家倫女士用中、英語開場，介紹演出的四個青少年學生合唱團和一個社區知名的尼布恩合唱團體。台灣原住民族傳統歌謠的複音形式及技巧，每個民族都各自形成不同的歌唱方式及美學，例如單音、輪唱、低音、和聲以及複旋律式等多聲部的表現，尤其祭儀的音樂與歌聲，充滿著對宇宙及大地萬物之敬畏與讚頌。

2022年橙縣台灣傳統週系列活動「台灣原住民音樂文化記實」，許家倫女士(第一排右1)、陳俊志醫師(第二排中)，從台灣上線為觀眾介紹原住民合唱團。（橙僑中心提供）

接著由四間學校校長用國、台、英語分別介紹各自帶領的合唱團，這些青少年學生穿上各部族服飾，用嘹亮的歌聲唱出各族的音樂特色，包括荖濃國小演唱平埔族的「大武壟夜祭」、建山國小演唱布農族及阿美族的「都歷古謠與婦女工作歌」、寶來國中演唱平埔族的「牽戲」以及六龜高中演唱「布農組曲」與「客家歌謠」。壓軸的六龜尼布恩合唱團，他們獻唱了布農族語的「大武山美麗的媽媽」，又用國語高唱「美麗島-台灣」，團員們溫厚高亢的嗓音，堆疊到極致，令人驚艶。

演唱會後，主辦單位還安排提問時段，由共同召集人張欣珠主持，她在線上訪問陳俊志及許家倫，暢談製作這次「音樂文化紀實」的感想。陳俊志表示，紀實的主要目的是藉由孩子們的歌聲來跟海外連結，將台灣原住民的音樂文化分享給美國的朋友，並可讓美國朋友看到這些青少年在台灣山區上學的環境。許家倫解說各段節目的文化意涵，如大武壟夜祭之吟唱，如行獵的戰歌中要自報家門，以示榮耀祖先。獵得山羌或鹿後，要將鹿肉分給全族，令人對原住民文化有更深一層的認識。

共同召集人呂耀勳特別感謝大洛杉磯 台灣會館執行長林榮松醫師熱心幫忙，聯繫上在台灣的陳俊志，成功促成此次台灣原住民的聯合演出，讓海外不同族裔增加對台灣的印象。