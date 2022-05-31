我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

有機草莓染A肝病毒 FDA緊急召回

洛杉磯訊
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)近日緊急召回市面上的有機草莓，並警告民眾草莓可能沾染A型肝炎病毒，民眾食用後有機率受感染，甚至有致命的可能。

根據聯邦食品暨藥物管理局的調查顯示，近日在加州、明尼蘇達州和加拿大都有相關病例，患者們稱，在生病前分別購買Fresh Kampo或HEB品牌的有機草莓，平均病發日期為2022年3月28日至4月30日之間。

FDA 表示，涉事品牌在Aldi、Sprouts、Trader Joe's、WinCo Foods和Walmart等多家大型超市均有販售，民眾若曾在今年3月5 日至4月25日購買過草莓，並將其冷凍以備日後食用都應將其扔掉，若是不確定品牌或是在何處購買的也應將其丟棄。

A型肝炎感染途徑通常在食用或飲用受污染的食物或水後，15至50 天發作，常見症狀包括疲勞、噁心、嘔吐、腹痛、黃疸、尿色深、和發白的排泄物，在某些特殊情況下，尤其是六歲以下的兒童之間，感染後呈現無症狀。

感染A型肝炎的人通常會在一到兩週內完全康復，根據 FDA表示，在極少數情況下，A型肝炎可能會變成慢性肝炎，導致感染復發，甚至引發更嚴重的健康問題，如肝功能衰竭或是死亡。

FDA 呼籲，如果民眾在過去幾週內曾食用草莓，並出現A型肝炎感染症狀，請第一時間進行就醫。

FDA 食品暨藥物管理局 加州

上一則

「新派武俠片先鋒」胡金銓逝世25年 UCLA教授：他的電影難超越

下一則

橙縣台灣傳統周 箏心禪繞慶端午

延伸閱讀

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

神秘兒童肝炎病源是腺病毒？眾多疑點仍難解

神秘兒童肝炎病源是腺病毒？眾多疑點仍難解
兒童神祕肝炎 新州出現4例

兒童神祕肝炎 新州出現4例
墨西哥通報首例兒童不明肝炎死亡 美國病歿增至6例

墨西哥通報首例兒童不明肝炎死亡 美國病歿增至6例
逾百童疑患神秘肝炎 5死…CDC調查

逾百童疑患神秘肝炎 5死…CDC調查
兒童罕見肝炎病例 擴及14州 與新冠病毒有關？專家不排除

兒童罕見肝炎病例 擴及14州 與新冠病毒有關？專家不排除

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18
世說新聞團隊製作。

世說新聞╱情趣內褲？煤氣洩漏？華人短租房東好辛酸

2022-05-27 14:29

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了