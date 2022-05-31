有機草莓染A肝病毒 FDA緊急召回

有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )近日緊急召回市面上的有機草莓，並警告民眾草莓可能沾染A型肝炎病毒，民眾食用後有機率受感染，甚至有致命的可能。

根據聯邦食品暨藥物管理局的調查顯示，近日在加州 、明尼蘇達州和加拿大都有相關病例，患者們稱，在生病前分別購買Fresh Kampo或HEB品牌的有機草莓，平均病發日期為2022年3月28日至4月30日之間。

FDA 表示，涉事品牌在Aldi、Sprouts、Trader Joe's、WinCo Foods和Walmart等多家大型超市均有販售，民眾若曾在今年3月5 日至4月25日購買過草莓，並將其冷凍以備日後食用都應將其扔掉，若是不確定品牌或是在何處購買的也應將其丟棄。

A型肝炎感染途徑通常在食用或飲用受污染的食物或水後，15至50 天發作，常見症狀包括疲勞、噁心、嘔吐、腹痛、黃疸、尿色深、和發白的排泄物，在某些特殊情況下，尤其是六歲以下的兒童之間，感染後呈現無症狀。

感染A型肝炎的人通常會在一到兩週內完全康復，根據 FDA表示，在極少數情況下，A型肝炎可能會變成慢性肝炎，導致感染復發，甚至引發更嚴重的健康問題，如肝功能衰竭或是死亡。

FDA 呼籲，如果民眾在過去幾週內曾食用草莓，並出現A型肝炎感染症狀，請第一時間進行就醫。