橙縣台灣傳統周 箏心禪繞慶端午

2022年橙縣台灣傳統周系列活動「箏心禪繞」，在Park View Estate安養院舉行。共同召集人徐湛生（左起）、林翠雲、古箏老師許惠紅、黃河芬、張欣珠、呂耀勳。（橙僑中心提供）

2022年橙縣 台灣傳統周，5月23日在芳泉谷市新建的Park View Estate安養院，舉辦第四場系列活動–「箏心禪繞」，邀請台灣鄉親，也邀請院內不同族裔的居民與會同樂。活動由籌備會共同召集人張欣珠主持，介紹古箏；藝術名家許惠紅老師蒞臨指導，共同召集人有呂耀勳、林翠雲、黃河芬、徐湛生出席。

許惠紅是僑務委員會海外民俗文化種子教師，並獲得美國禪繞畫認證，她除了彈奏古箏，清幽樂音掃除疫情 帶來的低潮，也讓外國朋友聆賞到台灣民謠和校園歌曲；她還特別準備了紙筆，帶領養老院的老人透過一支筆一張紙，來認識頭腦瑜珈–「禪繞畫」。

2022年橙縣台灣傳統周系列活動「箏心禪繞」，於5月23日在芳泉谷新建的Park View Estate安養院舉行。（橙僑提供）

許惠紅說禪繞畫來自美國的心靈藝術，已風靡歐美，是一種新的繪畫方式，不但滿足創作慾望，也可提升專注力，增強腦部功能，具有心靈療癒的創作藝術。許惠紅分享禪繞畫的精髓「一呼一吸在筆線間，一筆一畫在手指處；身心靈放輕鬆，樂在禪繞的世界裡」，禪繞畫簡單易懂，不需要高深的繪畫技巧，就能輕鬆享受，即使不是藝術家，也可以滿足創作的欲望。

端午節 將近，許老師特別剪裁橙黃龍舟畫紙，讓大家現場禪繞作畫。她表示，農曆5月5日過端午，應景的橙色龍舟代表橙縣同舟共濟走過疫情。繪畫後大家互相欣賞作品，個個興緻盎然，享受歡樂愉快的時刻。當天約有50位台灣鄉親及安養院的外國朋友參加，許老師還準備了紅色平安小貼紙，送平安給每一位與會人士，祝福大家平安快樂。