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慶亞裔傳統月 各式風箏洛杉磯州立歷史公園翱翔

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯風箏節成為社區和家庭的盛大娛樂性活動。（Clockshop）
洛杉磯風箏節成為社區和家庭的盛大娛樂性活動。（Clockshop）

慶祝亞裔傳統月，由 Clockshop和加州州立公園合辦的「社區與團結人民風箏節」（Community & Unity People’s Kite Festival）第二年回歸，色彩繽紛、充滿活力的風箏，上周末在華埠附近的洛杉磯州立歷史公園上空飛翔；家庭和朋友們齊聚一堂，慶祝社區豐富多樣的文化，風箏製作工作坊、工藝品藝術家和娛樂表演團體共襄盛舉。

Clockshop 執行長Sue Bell Yank 說：洛杉磯州立歷史公園上方的洛杉磯天際線，以前所未有的方式照亮了整個家庭的文化豐富活動。社區享受免費的文化節，風箏和精神在最前沿的強大團結信息中高飛。這種慶祝性的社區活動是加深社區與公共空間關係的一種方式，並通過這種方式創造了圍繞公共土地進行宣傳和管理的途徑。該公園已成為來自不同社區的藝術和支持藝術家的絕佳場所，這正是Clockshop致力於創造和推廣的地方。

主辦單位與美國風箏協會合作，現場放飛風箏，華裔風箏大師Kim Wong放飛了她的父親、已故工藝大師黃齊耀（ Tyrus Wong）生前手工製作的風箏，其他風箏藝術家Scott Skinner 和 Joe Hadzicki也一起進行飛行示範。在現場展示藝術攤位的有Carly Lake 的天然織物染色工作坊，Yuju Yeo和Dewey Tafoya的設計/版畫工作坊，以及華美博物館的紙工藝品工作坊。

風箏大師兼非營利組織Drachen基金會的創始人斯金納 (Scott Skinner) 說，除了有趣之外，風箏也是一種重要的藝術形式，與身分和文化有著密切的聯繫。「今天成功地看到家庭與親人一起享受放風箏的一天，並沉浸在多元文化的美麗和團結的力量中。」

慶祝亞裔傳統月，風箏節回歸洛杉磯州立歷史公園。（Clockshop）
慶祝亞裔傳統月，風箏節回歸洛杉磯州立歷史公園。（Clockshop）

華裔藝術家、作家和教育家Audrey Chan與Skinner合作，在今年的活動中推出了獨特的風箏設計，這些設計既參考了洛杉磯州立歷史公園的社會歷史，又成為維護和傳承公共土地的口號，特別是當前有可能被商業性開發。

Chan對這項工作的貢獻有助於支持歷史悠久的華埠社區和公園，以保護當地民眾公有、並且幾十年來努力經營的唯一的綠色空間。他說，洛杉磯州立歷史公園也是文化傳承的歷史，證明了當大家走到一起時，多元化社區可以做些什麼。他很榮幸與Clockshop合作，展示一些可以講述公園歷史並且支持為保留公共公園土地而進行的鬥爭。

除了放風箏，還有很多現場娛樂表演，包括DJ Miz Honey P、Johny Miguel Trombone和 Electronics，以及 Changui Majadero樂隊等。

主辦單位Clockshop是一個藝術和文化組織，通過改造公共空間來產生社會變革，並且同華埠旁的洛杉磯州立歷史公園和洛杉磯河沿岸的加州州立公園合作來實現這項使命。

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