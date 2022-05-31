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疫情第一年 新冠致洛杉磯縣死亡率增加26%

本報記者╱洛杉磯報導

在新冠病毒（ COVID-19）大流行的第一年，洛杉磯縣與前一年相比，總死亡人數增加26%，新冠病毒並成為洛縣第二大死因。

根據洛杉磯縣公共衛生局報告，2020年全縣共報告死亡人數8萬1083人，比2019年增加1萬6566人。這些額外死亡人數中有1萬1101人（或67%）死於新冠。該報告確定新冠病毒是第二大死因，僅次於與心臟有關的疾病，後者2020年造成1萬2207人死亡，比2019年增加10%。

2020年洛縣其他主要死因依次是阿茲海默病(4978人)、中風(4026人)和糖尿病(3527人)。根據報告，這些死亡數字都比2019年有所增加。

2020年，意外用藥過量死亡人數增幅最大，從2019年的1208人死亡到2020年的1954人，增加62%。藥物過量也是2019和2020年15至24歲青年，和25至44歲成年人死亡的主因。

洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）指出，在僅僅一年的時間裡，洛縣死亡人數大幅增加，在現代是前所未有的，並且在很大程度上反映了新冠大流行的破壞性影響。她說，看到的差異由來已久，但因新冠大流行而惡化，其根源於不公平的社會、經濟和環境條件、結構性種族主義，以及不同群體在獲得促進健康的資源方面的差異。在繼續努力降低新冠風險的同時，也必須認識到，這些努力與解決導致洛縣不同死亡率的潛在不平等問題，所需要的其他的重要努力是密不可分的。

報告指出，不同種族和族裔群體的死亡率存在巨大差異。2020年洛縣死亡率最高的是夏威夷原住民和太平洋島民。

洛縣 原住民 亞裔

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