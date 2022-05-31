國殤日長周末 洛縣確診病例破萬 官員籲防傳播

縣衛生局局長費若敦促民眾在長周末參加，應減少感染或傳播新冠的機會。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局官員在國殤日長周末假期報告，自5月28日周六起至30日的國殤日，總共有1萬2694例新冠( COVID-19 )確診病例，13例與新冠相關的死亡病例，和486例住院治療病例。

該縣30日(周一)報告了2901例新病例，周日4108例，周六5685例，使疫情大流行期間的陽性病例總數增加到297萬4197例。截至5月30日，該縣每天檢測 病毒呈陽性的比率為3.7%。

洛縣 衛生官員敦促居民謹慎紀念國殤日，以防止新冠傳播。縣衛生局局長費若在之前發表聲明，敦促民眾在長周末參加活動或舉辦聚會，以紀念勇敢的男性和女性士兵時，都要求通過四種強大的工具：疫苗接種、口罩 、測試和治療，來減少感染或傳播新冠的機會。

衛生局官員指出，許多新冠陽性患者因病毒以外的原因入院。費若表示，這些患者仍需要高級護理，這給醫院帶來了更大的壓力。它們需要許多強度更高的不同資源，這本身就對系統造成更大的壓力。

費若之前宣布，全縣病例數量的增加導致專業護理機構的病毒爆發增加，促使當局採取一些更嚴格的感染控制措施。現在，護理機構的工作人員必須始終佩戴N95口罩，並且每周接受兩次檢測，在裡面的居民則須每周接受檢測。所有公共用餐也已停止，所有非必要的室內團體活動也已暫停。

洛縣仍屬於聯邦疾病防治中心的「中等」病毒活動類別。根據CDC指南，如果與病毒相關的新入院率達到每10萬居民10人，或者該縣10%的配備人員的病床被新冠陽性患者佔用，則「中階」（medium）類別的縣將轉為較為嚴重的「高階」（high）類別。