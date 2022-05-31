我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

國殤日長周末 洛縣確診病例破萬 官員籲防傳播

本報記者╱洛杉磯報導
縣衛生局局長費若敦促民眾在長周末參加，應減少感染或傳播新冠的機會。（本報檔案照）
縣衛生局局長費若敦促民眾在長周末參加，應減少感染或傳播新冠的機會。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局官員在國殤日長周末假期報告，自5月28日周六起至30日的國殤日，總共有1萬2694例新冠( COVID-19 )確診病例，13例與新冠相關的死亡病例，和486例住院治療病例。

該縣30日(周一)報告了2901例新病例，周日4108例，周六5685例，使疫情大流行期間的陽性病例總數增加到297萬4197例。截至5月30日，該縣每天檢測病毒呈陽性的比率為3.7%。

洛縣衛生官員敦促居民謹慎紀念國殤日，以防止新冠傳播。縣衛生局局長費若在之前發表聲明，敦促民眾在長周末參加活動或舉辦聚會，以紀念勇敢的男性和女性士兵時，都要求通過四種強大的工具：疫苗接種、口罩、測試和治療，來減少感染或傳播新冠的機會。

衛生局官員指出，許多新冠陽性患者因病毒以外的原因入院。費若表示，這些患者仍需要高級護理，這給醫院帶來了更大的壓力。它們需要許多強度更高的不同資源，這本身就對系統造成更大的壓力。

費若之前宣布，全縣病例數量的增加導致專業護理機構的病毒爆發增加，促使當局採取一些更嚴格的感染控制措施。現在，護理機構的工作人員必須始終佩戴N95口罩，並且每周接受兩次檢測，在裡面的居民則須每周接受檢測。所有公共用餐也已停止，所有非必要的室內團體活動也已暫停。

洛縣仍屬於聯邦疾病防治中心的「中等」病毒活動類別。根據CDC指南，如果與病毒相關的新入院率達到每10萬居民10人，或者該縣10%的配備人員的病床被新冠陽性患者佔用，則「中階」（medium）類別的縣將轉為較為嚴重的「高階」（high）類別。

檢測 口罩 洛縣

上一則

疫情第一年 新冠致洛杉磯縣死亡率增加26%

下一則

加州乾旱連洗澡水都得省 州長籲5分鐘內洗完

延伸閱讀

洛縣紀念國殤日 呼籲重視退伍軍人的創傷後壓力症候

洛縣紀念國殤日 呼籲重視退伍軍人的創傷後壓力症候
國殤日艦隊周 紐約州長霍楚矢言保障退伍軍人

國殤日艦隊周 紐約州長霍楚矢言保障退伍軍人
國殤日 南加內陸志工安插25萬面國旗向英雄致敬

國殤日 南加內陸志工安插25萬面國旗向英雄致敬

「因疫情憋了兩年」 國殤日 南加華人「再貴也要玩」

「因疫情憋了兩年」 國殤日 南加華人「再貴也要玩」
疫後首開賽 「Indy 500大賽車」擠進30萬車迷

疫後首開賽 「Indy 500大賽車」擠進30萬車迷
紐約大學點國殤日遊行睽違兩年回歸 各族裔積極參與

紐約大學點國殤日遊行睽違兩年回歸 各族裔積極參與

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18
世說新聞團隊製作。

世說新聞╱情趣內褲？煤氣洩漏？華人短租房東好辛酸

2022-05-27 14:29

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了