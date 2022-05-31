「新派武俠片先鋒」胡金銓逝世25年 UCLA教授：他的電影難超越

白睿文談到胡導的作品，難掩讚賞之情。（記者張庭瑜／攝影）

胡金銓導演 文化藝術基金會5月29日（周日）在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）莎士比亞俱樂部（Shakespeare Club）舉辦胡導演90冥誕紀念活動，兩岸三地知名製片人也透過視訊方式出席致意。洛杉磯加大 （UCLA）中國研究中心主任及電影 學系教授白睿文（Michael Berry)表示，胡金銓的電影就算是放在現代，也是獨一無二，不是任何一部電影能夠超越的。

被譽為新派武俠電影先鋒的胡金銓，於1997年1月14日逝世，享壽64歲。他是最早享譽世界的華人導演之一，其生前事蹟包括將傳統戲曲元素納入電影，開創了當時前所未有的電影風格，創新之舉讓許多導演深受影響及啟發。

胡金銓出生於北京，在陰錯陽差之下踏入電影界，原先計畫前往美國留學，因國共內戰的影響，轉向香港的大專院校，無奈被拒，進而投身廣告插畫業，也是從這份工作開始跟電影結下不解之緣，曾拍過不少華人耳熟能詳的電影，如「龍門客棧」、 「俠女」、「笑傲江湖」、「畫皮之陰陽法王」等經典電影。其獨特的電影風格讓許多後輩導演在自己的作品中對其致敬，如李安、侯孝賢、徐克、王童及吳宇森等知名導演。

民眾欣賞展出作品。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯加大中國研究中心主任及電影學系教授白睿文表示，能促成這次活動，一是因為胡導逝世25周年較有紀念意義，二是有機會邀請到他生前的好友們才能成功舉辦。

談到胡金銓在中國電影界的地位，白睿文認為，讓胡金銓的電影更為獨樹一幟的是，他將國粹融合在電影中，諸如京劇，下棋，山水畫，更顯電影濃烈特色及不可超越性。白睿文在談到現今電影業界的整體走向時，指出現在電影逐漸偏向商業化及一昧迎合觀眾喜好，讓胡金銓的電影更顯經典難超越。

台北電影教育推廣基金會董事焦雄屏表示，很難相信離開胡金銓已經離開25年，不論是作為一個有成就或創新的中式武術流派傳人，或是藝術家。他精湛的剪輯風格、紮實的研究服裝、藝術設計和將中國戲曲特色融入風格的方式，都戲劇性地讓他成為國際知名藝術家，並影響了整整一代的製作人。儘管走了一段時間，但他仍生動地存在於我們的電影史上。

回憶起胡金銓，導演王方正表示，他不僅是一位特別有天賦的電影導演，更是備受讚譽的演員，尤其在酒後更是發揮的淋漓盡致，讓身邊的朋友總是歡笑不斷，他也為電影圈帶來意想不到的電影效果，及為這個世界帶來了許多快樂的時刻，讓胡金銓更像是未曾離開過，也更讓人難忘。

張錯談及胡導生前故事。（記者張庭瑜／攝影）

當日出席的還有導演楊敦平，南加大東亞語文學教授張錯，華納兄弟電影公司國際部經理穆曉澄，前艾美獎獲獎製片人達農（Rosemary Danon），線上出席的有監製吳明才、演員白鷹、導演王方正、演員鄭佩佩、資深媒體人卜大中、國家電影及視聽文化中心執行長王君琦 、香港電影工作者總會榮譽會長吳思遠、胡金銓基金會執行長石雋、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚。