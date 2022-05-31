我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

台AT-3教練機高雄岡山墜毀 1少尉飛官殉職

「新派武俠片先鋒」胡金銓逝世25年 UCLA教授：他的電影難超越

記者張庭瑜／巴沙迪那報導
白睿文談到胡導的作品，難掩讚賞之情。（記者張庭瑜／攝影）
白睿文談到胡導的作品，難掩讚賞之情。（記者張庭瑜／攝影）

胡金銓導演文化藝術基金會5月29日（周日）在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）莎士比亞俱樂部（Shakespeare Club）舉辦胡導演90冥誕紀念活動，兩岸三地知名製片人也透過視訊方式出席致意。洛杉磯加大（UCLA）中國研究中心主任及電影學系教授白睿文（Michael Berry)表示，胡金銓的電影就算是放在現代，也是獨一無二，不是任何一部電影能夠超越的。

被譽為新派武俠電影先鋒的胡金銓，於1997年1月14日逝世，享壽64歲。他是最早享譽世界的華人導演之一，其生前事蹟包括將傳統戲曲元素納入電影，開創了當時前所未有的電影風格，創新之舉讓許多導演深受影響及啟發。

胡金銓出生於北京，在陰錯陽差之下踏入電影界，原先計畫前往美國留學，因國共內戰的影響，轉向香港的大專院校，無奈被拒，進而投身廣告插畫業，也是從這份工作開始跟電影結下不解之緣，曾拍過不少華人耳熟能詳的電影，如「龍門客棧」、 「俠女」、「笑傲江湖」、「畫皮之陰陽法王」等經典電影。其獨特的電影風格讓許多後輩導演在自己的作品中對其致敬，如李安、侯孝賢、徐克、王童及吳宇森等知名導演。

民眾欣賞展出作品。（記者張庭瑜／攝影）
民眾欣賞展出作品。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯加大中國研究中心主任及電影學系教授白睿文表示，能促成這次活動，一是因為胡導逝世25周年較有紀念意義，二是有機會邀請到他生前的好友們才能成功舉辦。

談到胡金銓在中國電影界的地位，白睿文認為，讓胡金銓的電影更為獨樹一幟的是，他將國粹融合在電影中，諸如京劇，下棋，山水畫，更顯電影濃烈特色及不可超越性。白睿文在談到現今電影業界的整體走向時，指出現在電影逐漸偏向商業化及一昧迎合觀眾喜好，讓胡金銓的電影更顯經典難超越。

台北電影教育推廣基金會董事焦雄屏表示，很難相信離開胡金銓已經離開25年，不論是作為一個有成就或創新的中式武術流派傳人，或是藝術家。他精湛的剪輯風格、紮實的研究服裝、藝術設計和將中國戲曲特色融入風格的方式，都戲劇性地讓他成為國際知名藝術家，並影響了整整一代的製作人。儘管走了一段時間，但他仍生動地存在於我們的電影史上。

回憶起胡金銓，導演王方正表示，他不僅是一位特別有天賦的電影導演，更是備受讚譽的演員，尤其在酒後更是發揮的淋漓盡致，讓身邊的朋友總是歡笑不斷，他也為電影圈帶來意想不到的電影效果，及為這個世界帶來了許多快樂的時刻，讓胡金銓更像是未曾離開過，也更讓人難忘。

張錯談及胡導生前故事。（記者張庭瑜／攝影）
張錯談及胡導生前故事。（記者張庭瑜／攝影）

當日出席的還有導演楊敦平，南加大東亞語文學教授張錯，華納兄弟電影公司國際部經理穆曉澄，前艾美獎獲獎製片人達農（Rosemary Danon），線上出席的有監製吳明才、演員白鷹、導演王方正、演員鄭佩佩、資深媒體人卜大中、國家電影及視聽文化中心執行長王君琦 、香港電影工作者總會榮譽會長吳思遠、胡金銓基金會執行長石雋、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚。

電影 導演 洛杉磯加大

上一則

華美聯誼協會 6月1日線上談失眠

延伸閱讀

胡金銓逝世25年 UCLA教授：胡金銓電影難超越

胡金銓逝世25年 UCLA教授：胡金銓電影難超越
曾走投無路 新科坎城影后查赫拉：電影救了我

曾走投無路 新科坎城影后查赫拉：電影救了我
走坎城影展紅毯 加原民導演穿傳統鹿皮鞋遭拒

走坎城影展紅毯 加原民導演穿傳統鹿皮鞋遭拒
粵語長片帶來回憶

粵語長片帶來回憶
「捍衛戰士2」飛行夾克竟出現中華民國國旗 來源大解析

「捍衛戰士2」飛行夾克竟出現中華民國國旗 來源大解析
曾因性愛影片被封殺 新科坎城影后：電影救了我

曾因性愛影片被封殺 新科坎城影后：電影救了我

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18
世說新聞團隊製作。

世說新聞╱情趣內褲？煤氣洩漏？華人短租房東好辛酸

2022-05-27 14:29

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了