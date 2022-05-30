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加州真實身分證進展緩 手機行動ID試行

編譯組／綜合報導
加州在換發Real ID的進展，被認為相當有限。(加州車管局臉書)
加州在換發Real ID的進展，被認為相當有限。(加州車管局臉書)

九一一事件發生後，聯邦為了強化身分查核才通過「真實身分證法案」（Real ID Act），但是加州汽車管理局（DMV）換發Real ID的進展卻相當有限。在此之時，另一種新式身分證明「行動ID」（Mobile ID）正在竄起。

路易斯安那、科羅拉多、亞利桑納州已經推出該州版本的行動ID，猶他州正在測試，洛杉磯時報認為，加州在Real ID進展有限的僵局下，是否考慮乾脆採用行動ID，或許是選項之一。

議會已授權測可行性

加州議會目前已有立法動作，包括參議會的SB 1190草案，可能要求加州在2024年元旦起，改採更合宜的身分辨識方式。另外，議會2021年也已授權加州汽車管理局(DMV)測試行動ID的可行性，不過車管局目前尚未展開行動。

洛時指出，加州最後是堅持推Real ID，還是改採行動ID，關鍵還是在有多少民眾願意使用，不到10萬人用的行動ID，業者當然不願開發APP，難用的結果又讓更多人不願改採行動ID，最後行動ID會跟Real ID一樣。

從技術面來談，行動ID目前仍有兩大問題，最大的一個就是，不是每個人都有智慧手機，就算新冠疫情期間，很多人使用手機出示接種證明，還是有不少人寧可用紙本證明。其二是個人資料的安全問題，包括使用行動ID是否會導致個資意外洩漏，或行蹤被政府全面掌控，這些問題理論上都有解答，但是不變的道理是，道高一尺魔高一丈，沒有百分之百安全的系統。

洛時採訪的資安專家都說，技術上資安不是問題，例如行動ID只會傳輸必要資訊，而且對方機器不能儲存，因此去夜店時，守衛只會知道是否年滿18歲，而不會知道姓名、生日、住址等等個資。另外，每次使用行動ID，地點等資訊並不會傳給汽車管理局等發證單位，所以政府不會知道某某人哪天去了夜店，隔天又去了酒吧。最終，區塊鏈（blockchain）技術日漸成熟，不同個資甚至可以存放在不同區塊內，因此就算某個單位被駭，也無法取得全部個資。

猶他州試行中的行動駕照，目前僅有百人加入，年底前可望增加至萬人。（美聯社）
猶他州試行中的行動駕照，目前僅有百人加入，年底前可望增加至萬人。（美聯社）

對保護個資仍有疑慮

保護個資倡議人士仍有疑慮，就像現在的安檢人員可以拿著駕照查看，不但知道你的生日，還知道其他個資，換成行動ID雖然理論上可以限制送出去的資料數量，但是萬一碰到海關或警察等執法人員，堅持要拿你的手機，並且非法檢視內容，真的有法可管嗎？

加州議會目前給車管局的授權法案，或許能夠稍微化解異議人士的疑慮，因為草案規定了四大限制。第一，加州行動ID試行方案，不能強迫民眾參加，且人數僅限13萬5000人。第二，車管局的APP不能追蹤持有人，車管局也不能將個資用於其他地方；第三，禁止執法人員不當沒收數位裝置，並在沒有搜索令時查看內容。第四，行動ID提供的資料，僅限於實體駕照已經登載的事項。

加州 個資 車管局

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