洛縣博覽會人潮湧動 國殤日是最後一天

洛縣博覽會湧人潮。（記者啟鉻／攝影）

今年洛杉磯縣博覽會（LA County Fair）自5月5日開幕以來已近尾聲，將在國殤日閉幕。28日適逢周末，博覽會湧入人潮，入口附近交通壅堵，大批警力紓解交通。

周末的洛縣 博覽會現場人潮湧動，除了吸引客人的美食 攤位外，當天活動包括The Farm區各種溫順小動物與小朋友互動，這裡有眾多同品種的羊、雞、兔等。小朋友們在家長陪伴下用草料餵食以及為羊擠奶，現場還有演示講座、觀察雞的生活動態等。這個牲畜區由Cal Poly Pomona主持，其他相關活動還有以農業為主題的各種展示，寓教於樂增加人們對保護農業環境、有機耕種、營養食材的認識。 小朋友喜歡與動物互動。（記者啟鉻／攝影）

當天活動還有八號大廳的電子體育遊戲世界，九號大廳的超級幽靈大展，以及美食展、家庭手工藝術展示，小豬賽跑、小馬騎乘等。在園丁大師舞台（Master Gardener's Stage），介紹如何堆肥、栽種果樹等園藝知識。當晚有現場音樂會，活動到11時結束。

29日博覽會舉辦由波莫納州立理工大學(Cal Poly Pomona)提供的昆蟲及蜜蜂展，還有農業知識展示，活動自上午11時一直持續到晚上10時。相關活動還有如何磨製玉米粉以及製作繩子等。文化遺產廣場（Heritage Square）有不同族裔手工藝品現場示範教學，以及展示各種精美手工藝品。在Marketplace有美酒品嚐活動。

美食總是最能吸引人。（記者啟鉻／攝影）

國殤日將是博覽會最後一天，主辦者稱，當天遊人也會較多。美食啤酒是大家普遍喜歡的美味，包括烤牛肉、豬排、火雞腿、香腸、烤玉米等，以及商品、藝術品銷售，在Home Arts活動中，有中國傳統刺繡、中國油畫展示等，當天多數活動在晚上10時前會結束，而不是疫情 之前的晚11時。

新冠疫情發生後，洛縣博覽會停辦兩年，今年首次恢復，也是洛縣博覽會百年慶。但因為疫情影響，僅僅持續17天，規模也比疫情之前的博覽會小，而且商家也不如往屆多，不少攤位攤商棄租，華人攤商也不多。