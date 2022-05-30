我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

德州慘案才發生 2南加青少年小學附近攜槍被捕

記者邵敏／聖伯納汀諾綜合報導
兩名青少年5月27日出現在勝利谷的 Village Steam 學校附近，身上攜帶裝上彈匣的槍枝。 （abc7）
兩名青少年5月27日出現在勝利谷的 Village Steam 學校附近，身上攜帶裝上彈匣的槍枝。 （abc7）

德州校園發生慘絕人寰的槍擊案不到幾天，兩名南加州青少年就攜帶已上彈匣的武器，出現在內陸一所小學附近，後被警方及時拘留。

案件發生在聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）的 Village Steam 學校，兩名15歲和17歲的青少年5月27日（周五）出現在這所學校附近，身上攜帶有子彈的槍枝。

目擊者第一時間打電話給執法部門後，這所學校立即被封鎖，就在聖伯納汀諾縣警方到達現場時，這兩名少年已經逃離，但之後在學校附近被捕，其中一名嫌疑人在附近房屋的後院被發現。

調查人員表示，他們不相信這兩名青少年當時打算進入學校。據官員稱，嫌疑人面臨多項指控，包括在公共場合攜帶槍彈和隱藏的武器，以及非法持有攻擊性武器。

兩名嫌疑人目前被收押在蘋果谷少年拘留中心（Apple Valley Juvenile Hall），案件的調查正在進行中。警方敦促任何知情者致電 (760) 241-2911 聯繫當地警局，或致電 (760) 956-5001 聯繫警長調度中心，希望保持匿名的人可以撥打 We-Tip 熱線 (800) 782-7463。

加州 德州 南加

上一則

南加橙縣1車撞3童 車內驚現燃燒裝置

下一則

加州真實身分證進展緩 手機行動ID試行

延伸閱讀

德州小學慘案前2個月 學區警員甫受訓 臨陣全失靈

德州小學慘案前2個月 學區警員甫受訓 臨陣全失靈

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元
2南加內陸少年在小學附近攜帶上膛的槍被捕

2南加內陸少年在小學附近攜帶上膛的槍被捕
拜登親訪德州 慰問校園槍擊案罹難者家屬

拜登親訪德州 慰問校園槍擊案罹難者家屬
德州小學槍擊／誤判情勢學區警長 被起底剛選上市議員

德州小學槍擊／誤判情勢學區警長 被起底剛選上市議員
「要命的1小時」德州小學槍案 警方延誤攻堅 將遭調查

「要命的1小時」德州小學槍案 警方延誤攻堅 將遭調查

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了